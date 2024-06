Crecen las consultas y casos por cuadros respiratorios | El Territorio

Sostienen que es lo esperado después de los días de frío. Si bien hay internaciones, no son cuantiosas. Reforzar medidas de prevención, clave

viernes 07 de junio de 2024 | 22:07hs.

Llegó la temporada en la que todos tienen a un miembro de la familia, pequeño o adulto, con un cuadro de gripe o de virosis respiratorias. Esto efectivamente se traslada a las consultas médicas, que aumentaron en los últimos días.

“Sí hay muchísimas consultas al respecto, pero no tenemos números altos en la internación. Ha aumentado el número de casos, pero no se puede hablar desde el punto de vista epidemiológico de brote”, especificó el infectólogo Oscar López.

En ese sentido, indicó que además de los virus de la gripe -por el que hay algunos niños internados en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro- además están en circulación el rinovirus, adenovirus, virus sincicial respiratorio, entre otros. “Era lógico después de esta temporada de frío que tuvimos”, sostuvo.

En ese sentido, es importante reforzar las medidas de prevención para evitar los contagios: mantener las manos higienizadas, usar barbijo en lugares hacinados, airear los ambientes, toser y estornudar en el pliegue del codo y, sobre todo, tener el calendario de vacunación al día.

A estas medidas de prevención básicas se le suman que si una persona está enferma no debe asistir al trabajo o la escuela y debe evitar estar en contacto con bebés, embarazadas, adultos mayores o personas que tengan las defensas bajas. “Son personas que debo cuidar porque en ellos un cuadro gripal puede ser de mucha más gravedad que en una persona que no padezca de estas afecciones”, había detallado el profesional en una nota reciente.

Se recomienda esperar entre tres y cinco días para evitar contagiar a otras personas, debido a que a alguien enfermo le lleva unos cinco días eliminar el virus de su sistema”.

Vacunarse, clave

El médico infectólogo también destacó que la vacuna es quizás una de las medidas de prevención más importantes”.

“Empieza a ser efectiva a partir de los diez días de haberse aplicado. Todavía no estamos en invierno, así que si me vacuno el 15 o 20 de junio, voy a estar con la inmunidad plena para la gripe. Esto no significa que no vaya a tener la enfermedad, lo que sí me voy a asegurar es que si tengo una enfermedad no va a ser grave”.

Sobre este punto, lamentó que en la provincia los calendarios de vacunación no tengan el nivel porcentual que deberían tener. “No estamos llegando al 90-95% en todas las vacunas, que son de suma importancia”, advirtió. “Debemos vacunarnos contra Covid y otras vacunas. La vacuna de Covid está indicada de 6 meses a 2 años y en los mayores de 60 años. Sólo en esa edad el Estado la aplica de forma gratuita, y para las personas con factores de riesgo que tengan entre 2 y 60 años, con una orden del médico pueden vacunarse”, especificó.