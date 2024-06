Se sortean los octavos de final del torneo Provincial | El Territorio

Este sábado se sabrá cómo se disputará la fase final del certamen clasificatorio para el próximo torneo Regional

viernes 07 de junio de 2024 | 19:47hs.

Mitre fue el mejor equipo en la primera ronda.

Luego de un fin de semana en el que se definieron todos los clasificados a los octavos de final del torneo Provincial, este sábado se realizará el sorteo de la fase final del certamen que reparte una plaza para el próximo torneo Regional. Mitre, Guaraní, Brown, Libertad, Nacional (P) y Luz y Fuerza de Iguazú finalizaron en los primeros lugares de sus zonas; Tuyutí, Aemo, Atlético Oberá, Jardín América, Central Iguazú y Victoria fueron segundos, mientras que Crucero, Sol de Mayo, Vicov y Puerto Argentino clasificaron por ser los mejores terceros.

En el sorteo primero se ordenarán los primeros del 1 al 6, luego los segundos del 7 al 12 y los terceros del 13 al 16. Una vez sorteados los números, los clubes se cruzarán de la siguiente manera: 1 vs 16, 2 vs 15, 3 vs 14, 4 vs 13, 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9. Los octavos, cuartos, semifinales y la final tendrán partidos de ida y vuelta.

Por otro lado, la Femifu recibió la homologación del Consejo Federal y el Provincial quedó confirmado como un certamen clasificatorio al torneo Regional.