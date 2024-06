El obereño Mauricio Holc expone una muestra fotográfica en el Congreso de la Nación | El Territorio

El fotógrafo Mauricio Holc tiene una amplia experiencia que va desde coberturas sociales hasta eventos de moda. La muestra “Raíces, del bosque a la selva” comprende 22 fotografías que grafican la diversidad de la colectividad polaca en Misiones

viernes 07 de junio de 2024 | 12:30hs.

El obereño Mauricio Holc llegó al Congreso de la Nación con su muestra “Raíces, del bosque a la selva”. La misma comprende 22 fotografías de gran formato, que buscan mostrar la diversidad de la comunidad polaca en Misiones, y cómo es la nueva identidad que se va generado con los inmigrantes a medida que fueron teniendo hijos.

“La muestra quiere dar cuenta de los pre conceptos sobre una comunidad. Habla de cómo se fue diversificando esa identidad en Misiones, aunque Misiones es en sí misma diversidad, con muchas especies, muchas voces, muchas culturas”, contó Mauricio Holc, quien nació y reside en Oberá, Misiones. La muestra se exhibe en el anexo A del Congreso (Rivadavia 1841 – CABA), de 8 a 20, con entrada libre.

Según consigna el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Misiones, Holc es un galardonado artista visual queer, con raíces polacas, que aborda desde el diseño y una visión cartográfica viva, la identidad de su comunidad, en sentido amplio.

La búsqueda de de-construcción del ser humano está íntimamente ligada a su perspectiva como artista. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas y plataformas a nivel mundial como Vogue Italia, Vogue México, Living Corriere, Marie Claire, entre otras.

Sus obras se han exhibido también alrededor del mundo. En el 2023 fue uno de los artistas seleccionados para el PhotoVogue Festival en Milán y fue nominado a Fotógrafo de Moda Emergente en los Latin American Fashion Awards.

La fotografía como expresión y búsqueda interna

“Comencé a tomar fotografías en 2010, desde las coberturas sociales y la moda. Siempre me gustó la moda… y sigo, desde otros paradigmas, como mezclando entre fotografía de moda y documental”, indicó.

Luego estudió Cine y Fotografía, titulándose en 2014. Vivió en París durante 2015 y allí realizó diferentes tipos de fotografía y trabajos audiovisuales. Desde entonces se dedicó a las bellas artes, fotografía de moda, retratos y documentales. Actualmente trabaja con cortometrajes y un proyecto para visibilizar la diversidad en su comunidad. “El arte vino como un hobby y luego como medio de expresión y armado de proyectos personales, que a su vez nacen de una búsqueda personal mía”, explicó.

Y agregó que “la fotografía me atraviesa en todo sentido. Es un modo de expresión muy sanador, que me permite mostrar experiencias de otras personas, con las cuales me identifico. Creo en el arte como forma de cambiar la vida, el paradigma de pensamiento… un montón de cosas. Eso es lo que me mueve a seguir haciendo fotografía”.

Su llegada al Congreso se produce a través de la Embajada de Polonia en Argentina, en la persona de Alicja Tunk, agregada cultural de la Embajada de la República de Polonia. “Raíces” se mostró a fines de 2020 en la Casa de Misiones y luego recorrió otros puntos, hasta llegar al Congreso “espacio que es de toda la comunidad, abierto y gratuito, y por eso me parece interesante estar allí”, aseguró Holc.