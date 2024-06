Se programó la decimo primer fecha de la Liga de Puerto Rico | El Territorio

El campeonato ya está en última etapa de la fase regular y los equipos quieren pasar de ronda.

viernes 07 de junio de 2024 | 11:45hs.

Foto: Esteban González

Se confirmó la programación de la décimo primer fecha de la Liga Regional de Puerto Rico. El cual se va a disputar entre el sábado y domingo, tendrá cotejos atrapantes, de los cuales los elencos buscarán sumar y escalar en la tabla de posiciones para pasar de instancia y buscar la consagración.

Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, escolta del certamen va a abrir la fecha este sábado. El conjunto montoyense va a visitar a Atlético Demisiones de Capioví y buscará subir nuevamente a la cima, aunque todavía debe un partido. En tanto, Atlético Garuhapé, puntero en la tabla, va a recibir en la Cancha Municipal de la ciudad al Club Timbó de Jardín América el domingo por la tarde y querrá sumar de a tres para seguir en lo mas alto.

Cabe destacar que, el Club Jardín América que va a ser de local en la undécima fecha ante Atlético León de Puerto Leoni, pasó a octavos de final del Torneo Provincial como segundo en la zona 4. Por lo tanto, los demás partidos que tendrá el ‘Lobo’ por el campeonato doméstico, se va a programar en base a los compromisos que enfrente por la contienda provincial.

Además, los partidos entre Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya vs. Club Jardín América y Club Timbó vs. Atlético Demisiones de Capioví por la décima fecha de la Liga de Puerto Rico se postergaron. Debían jugarse por el pasado miércoles por la noche tanto en suelo montoyense como en municipio jardinense. Se presentaron notas, donde se solicitaron la reprogramación, por lo tanto, se van a disputar el miércoles 12 de junio a las 21:45 horas, en ambas comunas.

Programación de la fecha N°11:

Atlético Demisiones de Capioví vs: Deportivo Montoya de Ruiz de Montoya, sábado 8 de junio, 21 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Club Mandiyú de Garuhapé, domingo 9 de junio, 16 horas

Club Jardín América vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 9 de junio, 16:30 horas

Atlético Garuhapé vs. Timbó de Jardín América, domingo 9 de junio, 16 horas.

Tabla de posiciones:

Atlético Garuhapé 20 puntos (10 partidos jugados)

Deportivo Montoya 18 puntos (9 partidos jugados)

Mandiyú 17 puntos (10 partidos jugados)

Club Jardín América 14 puntos (9 partidos jugados)

Atlético León 11 puntos (10 partidos jugados)

Club Timbó 7 puntos (9 partidos jugados)

Atlético Demisiones 7 puntos (9 partidos jugados)

Club 25 de Mayo 5 puntos (10 partidos jugados)

Resta jugarse por la fecha N°10:

Deportivo Montoya vs. Club Jardín América

Club Timbó vs. Atlético Demisiones