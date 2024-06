Lionel Messi sorprendió al elegir al mejor equipo del mundo en la actualidad | El Territorio

El capitán de la Selección argentina destacó el juego de un eterno rival. Eso sí, aseguró que el que más le gusta es otro.

viernes 07 de junio de 2024 | 11:15hs.

Lionel Messi trabaja con la Selección argentina en Estados Unidos de cara a los dos amistosos previos al inicio de la Copa América 2024, ante Ecuador, el domingo, y frente a Guatemala, el viernes 14 de junio. Como siempre, el rosarino está muy atento a lo que pasa en todo el mundo y, sobre todo, a lo futbolístico. Y en ese sentido, sorprendió al elegir a los dos mejores equipos en la actualidad: el Real Madrid y el Manchester City.

“Y, el mejor equipo si tenemos que decir, es el Real Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene... Si hablás por resultados, es el Madrid”, reconoció el astro argentino en una entrevista con el Pollo Álvarez.

Eso sí, después de destacar al conjunto merengue reveló que el que más le gusta es otro: “Si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid”.

El pálpito de Messi antes de la Copa América 2024: “Argentina siempre es favorita”

Al ser consultado por el presente de la Selección albiceleste y, puntualmente, por la Copa América 2024, Leo no dudó. “Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita”, aseguró el capitán argentino.

A pesar de eso, resaltó a otras selecciones que también darán batalla. “Cuando arranca un campeonato, sea un Mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”, señaló.

La posibilidad de que juegue el Mundial 2026: “Depende de cómo me sienta”

Al ser consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Leo se mantuvo firme a lo que destacó en otra oportunidad. “Lo dije, depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda mucho para, entre comillas, queda mucho y poco porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento”, sostuvo.

Luego, detalló: “También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no”.

En ese sentido, destacó a las nuevas generaciones. “Creo que es bueno el proceso de recambio, si bien ya está hecho el proceso en esta Selección, pero vienen muchos más jóvenes todavía, que vienen fuerte también, y que ojalá también sea de esa manera. La integración de ellos sea con confianza y suelto como para poder adaptarse lo más rápido posible a la Selección. Y creo que cuando uno está bien y se siente feliz, rinde de diferente manera también”, confió. La entrevista a Messi se puede leer en Infobae.