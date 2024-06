Copa América: el Gobierno emitió una guía con recomendaciones para los hinchas que viajen a ver a la Selección | El Territorio

A pocos días del inicio del torneo continental, los hinchas argentinos coparán los estadios, pero deberán seguir leyes diferentes.

viernes 07 de junio de 2024 | 9:45hs.

Faltan dos semanas para el inicio de la Copa América 2024 y la expectativa es muy grande. La Selección argentina ya está en Estados Unidos y se espera una gran cantidad de hinchas para apoyarlos. Por eso, desde el Gobierno de nuestro país, dieron algunas recomendaciones para tener en cuenta.

Uno de los puntos más importantes para aquellos fanáticos que puedan estar en Estados Unidos será tener la Visa siempre a disposición ya que es uno de los documentos más pedidos a los extranjeros. Al mismo tiempo, se recomienda no agrupar todos los documentos de identificación en un solo lugar en caso de perderlos.

Otro aspecto a destacar es la salud y la atención médica. Desde el Gobierno hicieron hincapié en este tema ya que la atención en Estados Unidos es paga y suele ser cara. Por eso, es óptimo contratar una empresa de seguro médico y asistencia de viajes como respaldo ante cualquier imprevisto.

A diferencia de nuestro país, en EE.UU. la edad mínima para el consumo de alcohol es de 21 años por lo tanto, menores de esa edad no podrán comprar ni consumir estas bebidas y en caso de hacerlo podría tener consecuencias con la fuerzas de seguridad.

En cuanto a la movilidad en auto en caso de alquilar uno, la licencia de conducir de la Argentina sirve para los tres Estados en los que jugará la Selección argentina en la fase de grupos (Georgia, Nueva York-Nueva Jersey y Miami).

Recomendaciones económicas para la estadía en Estados Unidos durante la Copa América

Evitar circular con grandes sumas de dinero u objetos de valor a la vista.

Dar aviso del viaje a las entidades bancarias, y consultarles los requisitos para la extracción de dinero en el exterior.

Informar a sus familiares y/o acompañantes en caso de desplazarse a un lugar no previsto o separarse del grupo por cualquier razón.

Cómo actuar si es detenido por la policía al conducir un vehículo por cualquier motivo

Manténgase dentro del auto, no salga, encienda las luces internas si es de noche o hay poca luz.

Ponga las manos en el volante, mantenga las manos a la vista del oficial en todo momento y no haga movimientos que pudieran parecer sospechosos.

No salga del auto hasta que le indiquen hacerlo.

Proporcione su licencia de conducir, identificación personal y seguro del auto.

Mantenga la calma y siga las instrucciones del oficial.

De ser el caso, hágale saber al oficial de policía que usted no habla inglés (I don’t speak English).

Comportamiento en espacios públicos de Estados Unidos

Está prohibida la compra o reventa de entradas para partidos por fuera de los canales oficiales establecidos.

Llegar al estadio con suficiente antelación.

Verificar horarios de apertura del acceso al estadio.

Mostrar el ticket cuando sea solicitado.

Cooperar cuando se realiza la inspección de seguridad.

Sentarse en el asiento correspondiente.

Mantenerse fuera de las zonas prohibidas.

Mantener las escaleras, pasillos y salidas de emergencia libres en todo momento.

Cooperar cuando se le solicite moverse a otro asiento por razones de seguridad.