Una organización juvenil como eje de debate para la comunicación, la cultura y la política | El Territorio

Alexis Rasftopolo analiza el caso de la organización juvenil cordobesa La Tosco, y despliega una serie de reflexiones que ponen en relieve la la comunicación y la cultura como creadoras de políticas territoriales

viernes 07 de junio de 2024 | 8:15hs.

Pensar a las juventudes, como eje de cambios sociales es uno de los desafíos que el doctor Alexis Rasftopolo tomó y que hoy resultan condensadas en el libro Juventudes, entre la política, la comunicación y la cultura.

Surgido a raíz de su tesis doctoral, el libro trae un análisis más que necesario en la actualidad con una temática tangible en lo cotidiano y que dialoga con diferentes aristas más allá de la comunicación, asignatura en la que se especializa el investigador. Según explicó Rasftopolo, el ensayo analiza el cruce entre juventudes y políticas a partir de la experiencia de la organización juvenil La Tosco, de la ciudad de Córdoba, de la que él mismo formó parte. “La cuestión fue tratar de poner énfasis en esta organización de características socio-territoriales”, comenzó explicando al detallar que implicó, un desdoblamiento entre el ejercicio de la militancia política y la labor de investigación.

Según relató el estudioso, La Tosco surge en 2005 en condiciones muy peculiares al ser una organización que se va conformando por estudiantes, “principalmente mujeres –a diferencia de la mayoría de organizaciones, donde tradicionalmente, más allá de sus heterogeneidades, son fuertemente androcéntricas- y se forma a partir de actividades concretas en sectores periféricos de la ciudad de Córdoba”.

En esa línea, recordó que la organización se fue construyendo alrededor de actividades comunitarias, desde clases de apoyo hasta talleres diversos de panadería, carpintería y otros, y también con una cuestión vincular como la de compartir una comida o promover actividades deportivas.

“Fue ganando talante político, en el sentido de poder repensar las circunstancias que nos atravesaban, en el poder nutrirse de esa multiplicidad experiencial de las mujeres de los territorios, los compañeros y a partir de allí tratar de transformar algún aspecto de esas realidades adversas, de esas complejidades que iban atravesando, no?”, sumó.

Como hablar de juventudes implica una heterogeneidad inabarcable, lo que el investigador focalizó, a partir de este caso de La Tosco fue tratar “de ir imbricando estas dimensiones de comunicación, política y cultura y cómo se van enhebrando”. “Entonces de pronto aflora la dimensión comunicacional como piedra, angular y constitutiva de lo social porque hace posible las construcciones vinculares y pone de manifiesto las conflictividades, las tensiones, las dificultades, y en esa interacción se da lugar a procesos de politicidad”, explicó Rasftopolo al definir la política en toda su dimensión, por fuera de lo netamente partidario.

De la misma manera entendió que bajo el factor etario no puede homogeneizarse una pluralidad de experiencias sino que las trayectorias vivenciales posibles son siempre heterogéneas y cruzadas por una multiplicidad de componentes que constituyen identidades. “No hay una y solo una forma de constituirse como sujetos y esto vale para la cuestión generacional, por caso si hablamos de jóvenes, como para la condición humana en su totalidad. Así, “La Tosco fue la excusa para pensar aspectos de la condición humana a través de la mediación generacional. Ese fue el desafío que yo me tracé pero cuando hablamos de jóvenes no podemos soslayar ese universo de heterogeneidades”, subrayó.

Sin embargo cabe destacar que las acciones que llevaba adelante esta organización que investigó durante unos 5 años, no era muy disímil a lo que otras hacían o que incluso hoy hacen. En ese sentido es que destacó uno puede hablar de una cultura política, de un modus operandi de estas organizaciones y de un compromiso que se va construyendo. Allí es donde plante la dimensión comunicacional como “intrínseca en los procesos de construcción política”. “Se pone de manifiesto la posibilidad de construcción del lazo social y la prefiguración de sentidos que puede derivar en proyecciones políticas, digo puede derivar, porque no quiere decir que termine en esa en esa deriva”, alegó haciendo énfasis en que lo cultural y simbólico no son aspectos abstractos o ajenos. “Se trata de ese constructo en el que estas tres dimensiones: comunicación, cultura y política, a mi juicio, deben pensarse de manera engarzada”, manifestó.

Por eso recalcó la necesidad de relacionar estos aspectos y sostener los espacios de debate.

“Hoy, en medio de tanta incertidumbre yo creo que hay que repensar todo esto porque no es inocente ni azaroso que se esté tratando de horadar estos espacios educativos, las políticas de educación y de cultura por parte de la gestión a nivel nacional”, remarcó el doctor en Comunicación invocando el concepto de transmodernidad de Enrique Dussel.

“Dussel hace una la crítica muy fuerte a la noción de modernidad y a partir de todas las contradicciones, los errores, los aspectos que conviene observar de ese proyecto de la modernidad. Él intenta superar esto y tratar de poner de manifiesto otra forma de pensar los vínculos, otra forma de producir, otra forma de estar en el mundo”, refirió Rasftopolo relacionando esta idea a la de biocivilización de Leonardo Boff.

La gran emergencia es la vida en su inmensa diversidad y aquello que le pertenece esencialmente, que es el cuidado. Sin el cuidado necesario ninguna forma de vida subsistirá, entiende Boff, a quien Rafstopolo parafrasea.

“Lo vital en el centro, luego todas las otras aristas que se van entrecruzando con lo vital, pero lo vital no puede cosificarse, no puede mercantilizarse” recordó.

Con estos ejes y una infinidad de posibles reflexiones, el viernes a las 21.30 Alexis abre el micrófono para debatir sobre las juventudes, la comunicación, la cultura y la política en La Casa (Gobernador Barreyro 3125). Lo acompañarán en la presentación del libro, Elena Maidana, Fabiana Birck y Nicolás Mazal.