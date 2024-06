Scaloni planea un mix en la Selección Argentina para el amistoso ante Ecuador | El Territorio

A falta de tres entrenamientos para el primero de los dos juegos de preparación antes de la Copa América, el DT se encamina a poner una base de titulares con algunos suplentes

jueves 06 de junio de 2024 | 18:11hs.

La Selección Argentina cumplirá esta tarde con un nuevo entrenamiento en Miami, donde lentamente se va conformando el plantel definitivo para jugar la Copa América, a partir del 20 de junio. Antes de dar la lista final de 26 jugadores, la Albiceleste disputará en estos días dos amistosos: el primero será el domingo, desde las 20, ante Ecuador y si bien Lionel Scaloni todavía no confirmó nada, ya tiene una idea para el armado del once.

Scaloni pondrá ante Ecuador una base de titulares, pero no será el 11 ideal del DT el que arranque este domingo en el Estadio Soldier Field, de la ciudad de Chicago. En algunos puestos, la Selección tendrá entre los titulares a futbolistas que por el momento no están en el primer escalón de la consideración de Scaloni, por lo que se espera que la formación termine siendo un mix. Especialmente, el entrenador quiere darle rodaje a aquellos que en el último tiempo no jugaron tanto con sus clubes.

Lo cierto es que para terminar de confirmarlo, el DT tiene la práctica de esta tarde y la de mañana viernes también en horario de la tardecita/noche, mientras que el sábado el último entrenamiento será en horario matutino, porque después del mediodía afrontarán las tres horas de vuelo desde Miami hacia Chicago, para quedar concentrados a la espera del amistoso del domingo.

Guido Rodríguez que se está recuperando de una microfractura en un dedo del pie, fue uno de los ausentes en la última práctica. El cuerpo técnico presta atención a su molestia, considerando que es la recta final antes de entregar la lista definitiva para la Copa América (el límite es el 15 de junio). La idea del DT es esperarlo hasta último momento: fue parte de todo el ciclo desde el inicio y lo considera una pieza muy importante para el grupo.

El otro jugador que no pudo entrenarse con todo el plantel fue Guido Rodríguez. El mediocampista estuvo afectado por un cuadro febril y aguardan por su recuperación para que retome los entrenamientos con sus compañeros.