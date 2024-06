Bajó un 50% la demanda de Verificación Técnica Vehicular en Posadas | El Territorio

Lo atribuyen a la situación económica y a la confusión aún vigente respecto al contenido del DNU de Milei. Atienden hasta 90 vehículos por día cuando hace cuatro meses atrás ese número podía llegar hasta 200. Por el bajo flujo ya no es necesario sacar el turno online

Los talleres de VTV en Posadas vienen con una baja de la demanda desde hace al menos cuatro meses. //Fotos: Guadalupe De Sousa.

La demanda de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tuvo una caída del 50% en Posadas. Es una tendencia que se viene registrando hace por lo menos cuatro meses y se debe a dos factores: el principal es la difícil situación económica actual y el otro es la confusión que generó y sigue instalada en la sociedad por el DNU dispuesto por el gobierno nacional en diciembre del año pasado, por el que muchos interpretaron que este requisito no era obligatorio para circular en las calles y rutas.

Carlos Julio Dip, encargado de la VTV El Zaimán, detalló a El Territorio que actualmente tienen un flujo diario de entre 80 y 90 vehículos, cuando antes de diciembre del año pasado el número estaba entre los 170 y 200.

"Estamos escasos, bajó un 50% hace cuatro meses más o menos. Ya diciembre arrancó con menos concurrencia, especialmente de los vehículos que estaban venciendo ya la VTV sumado a eso los vehículos 0KM que se incorporan al sistema luego de cumplir el tiempo de excepción, esto es de 36 meses a partir de la inscripción", lamentó Dip.

Tal es la reducción de la demanda, que al menos en su taller no es necesario sacar turno, una medida que se había adoptado en 2021 para evitar las colas kilométricas y hacer más accesible la atención.

"El Zaimán está dotado de una cantidad de personal justamente para absorber esa afluencia que se daba años anteriores de 170 a 200, 220 vehículos. Eso desapareció por completo, hoy por ejemplo no se necesita tomar un turno porque el vehículo viene e ingresa automáticamente. Tenemos tres líneas de inspección así que en ese tema no tenemos ningún problema", sostuvo.

Consultado acerca de la cantidad de vehículos que son rechazados por no estar en condiciones, indicó que es de un 12% y un 17% "que se encuentran con desgastes insalvables por los cuales se rechaza el vehículo".

En esa línea, pese a que la Verificación Técnica Vehicular es obligatoria también para las motos desde 2018, los propietarios de éstas suelen ser quienes menos cumplen con este requisito a la hora de circular.

Están próximas las vacaciones de invierno, ocasión en la que los misioneros suelen hacer viajes a otros puntos de la provincia o del país y se apresuran a hacer la VTV para estar en regla en las rutas. Respecto a si hay expectativa sobre esto, confesó: "Lo deseamos con los brazos abiertos porque hay que mantener una empresa con la capacidad ociosa de la que hago mención".

Al mismo tiempo, advirtió que "no solamente porque se va a viajar, sino que en la ciudad, en todo el tránsito es necesario tener la VTV porque la Ley Nacional de Tránsito hace mención que hasta se puede sacar de circulación el vehículo que no esté autorizado a transitar. La fuerza de seguridad y de control pueden secuestrar el vehículo y ahí se complica para el titular del vehículo por los costos de las multas, que al final la VTV resulta siendo barata".

El último y confusión

La revisión obligatoria para circular pasó, para los autos de uso particular, de 12.200 a 18.300 desde marzo en los talleres de la provincia. El aumento representa un 50% y en un trimestre acumuló un 100% ya que en diciembre de 2023 había subido otro 50%. El monto que cuesta revisar cada vehículo según su estructura está detallado más abajo.

Además de este factor al que se le atribuye la merma en los talleres de VTV, también está la confusión generalizada respecto a lo que establecía el DNU del presidente Javier Milei publicado en diciembre del año pasado.

Esta nueva normativa indicaba: "La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo". Y afirmaba que "será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial".

Al no hacer referencia a la VTV y al seguro de responsabilidad civil, "La VTV" fue tendencia en la red social X al interpretar, algunos usuarios, que la verificación y el seguro dejaban de ser obligatorios para circular. La realidad es que la Ley de Tránsito 24.449 que establece la obligatoriedad de ambos requisitos no fue modificada y continúan vigentes.

"Hasta el día de hoy estamos recibiendo comunicaciones telefónicas preguntando si sigue siendo obligatoria la VTV", reconoció Dip.

Precios de la VTV según el vehículo

- Vehículos de uso particular: $18.300

- Taxis, remises escolares de alquiler con/sin chofer: $14.700

- Automotores de hasta 3.500 kg: camionetas y camiones de bajo porte, buses chicos de turismo: $21.600

- Remolques y acoplados para vehículos livianos: $14.700

- Transporte de más de 3.500 kg de peso para pasajeros: $28.150

- Carga: $28.150

- Acoplados y remolques de más de 3.500 kg: $20.700

- Motovehículo hasta 250 CC: $10.200

- Motovehículo mayores a 250 CC: $13.400