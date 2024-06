Murió Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas | El Territorio

La militante de derechos humanos, de 92 años, fue despedida por dirigentes del kirchnerismo, fuerza política a la que era cercana; tenía dos hijos secuestrados durante la dictadura

jueves 06 de junio de 2024 | 11:24hs.

La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Catalina Paolín de Boitano, más conocida como Lita Boitano, histórica dirigente de derechos humanos y cercana al kirchnerismo, murió a los 92 años. Así lo informaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Después de conocerse la noticia, llegó la despedida de parte de importantes figuras de la oposición.

“Hay una imagen, que puede ser miles de imágenes. Lita sonríe. ‘Algunos me preguntan por qué estoy siempre sonriendo, y bueno… porque amo la vida y porque creo que ayuda mucho a la lucha no tener odios, no tener rencores, pero sí tener los ojos bien abiertos’. Hoy falleció Ángela Catalina Paolín de Boitano. Nuestra compañera Lita: la que estaba siempre dispuesta a discutir con pasión y a compartir su fuerza con todas las generaciones. La que elevaba la voz para hacer presentes a los desaparecidos, la que hacía del sentido del humor una forma de sostenerse y sostenernos”, escribieron desde el CELS para comunicar la muerte de la presidenta de Familiares.

También indicaron que sus hijos Miguel Ángel, estudiante de Arquitectura de la UBA, y Adriana, que cursaba Letras en la misma universidad, ambos integrantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fueron secuestrados durante la última dictadura militar. Además, señalaron que la propia Boitano estuvo exiliada cinco años. La referente de derechos humanos volvió al país ya en democracia y mantuvo sus reclamos en distintos ámbitos de la vida política y social, para pedir por la búsqueda y aparición de los detenidos y desaparecidos.

Este jueves la recordaron también desde Abuelas de Plaza de Mayo, donde la destacaron como una “histórica militante por los derechos humanos” y una “eterna compañera de lucha” por la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Afectuosa, de sonrisa permanente, generosa en abrazos, peronista, hincha de Boca y feminista, Lita siempre destacaba la fuerza y la constancia que tenemos las mujeres. Lamentablemente, partió sin encontrar los restos de sus hijos -como tantas Madres, Abuelas y Familiares-, a quienes siempre buscó”, escribieron.

A las organizaciones se sumaron distintos dirigentes del kirchnerismo, que publicaron fotos con Boitano, incluso Cristina Kirchner. La expresidenta siempre destacó la figura de esta mujer, tanto desde su rol en el Ejecutivo como desde el Instituto Patria.