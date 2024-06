Marcos Rojo: “yo asumo todas las responsabilidades de la última derrota que tuvimos” | El Territorio

El defensor del Xeneize salió al cruce de los comentarios tras su expulsión ante Platense. Además, reafirmó su compromiso con el club: “Voy a meterle, seguir laburando, tratar de mejorar en todo lo que pueda”

Luego de la derrota de Boca ante Platense, Marcos Rojo quedó apuntado como uno de los responsables por su expulsión a los 35 minutos de partido. Por eso, tras varios días de comentarios, el defensor y capitán del Xeneize rompió el silencio: se hizo cargo del resultado adverso y reveló los motivos por los que tiempo atrás rechazó al Inter Miami, pese al llamado personal de Lionel Messi.

El experimentado defensor es uno de los pilares del equipo de Diego Martínez, pero en las últimas fechas no mostró su mejor nivel y comenzaron los cuestionamientos. Si bien está acostumbrado y lo entiende, llegó a un límite. “Salí a hablar porque estaba escuchando lo que estaban diciendo (en la radio). Después de la expulsión me encerré, no escuché la tele ni nada. Traté de no agarrar el teléfono porque sé cómo son las cosas acá y las acepto”, aseguró.

También, reveló que se disculpó en el vestuario con sus compañeros: “Como acepté también delante de mis compañeros, charlé con ellos y con el técnico, realmente se merecían mis disculpas y acepto que fue un error enorme. Nos está costando salir de la cancha de Boca, lo habíamos hablado e hice una tontería”.

En el análisis del encuentro, Rojo fue completamente autocrítico: “La primera amarilla fue innecesaria. Son cosas que a esta altura de mi carrera no me pueden pasar, pero pasó. Ser expulsado a los 30 y pico de minutos y dejar con uno menos al equipo complica todo. Yo asumo todas las responsabilidades de la última derrota que tuvimos. La bronca es esa”.

Al mismo tiempo, en diálogo con Radio La Red, admitió no estar pasando su mejor momento: “Se dicen muchas cosas, yo soy conciente de mi momento, de las cosas que paso, que sufro. Que quede claro que yo voy a aceptar este momento, voy a meterle, seguir laburando, tratar de mejorar en todo lo que pueda y tratar de seguir ayudando a Boca y a mis compañeros. Voy a dar el máximo hasta el último día”.

En medio de los cuestionamientos, el defensor contó por primera vez del llamado personal que recibió de Lionel Messi para sumarse al Inter Miami como refuerzo. También relató que rechazó la propuesta para seguir en Boca.

“A mí en enero me llamó Leo, no es que me llamó cualquiera, ni un intermediario, ni nadie. Hablé con Leo Messi, que me dijo de la posibilidad de ir para el Inter (Miami). Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista. Yo no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hace poco. Lo único que hice fue comunicarme con Román, decirle la situación y le dije que si él me necesitaba acá me iba a quedar. Yo no me quise ir”, aseguró.

Y agregó: “Estoy 100% convencido de seguir en Boca y lo quiero seguir haciendo lo que me queda de contrato, me queda este año y todo un año entero. Voy a tratar de mejorar en lo que tenga que mejorar y volver a mi nivel. Me encanta defender la camiseta de Boca, en la Bombonera. Yo disfruto mucho, pero tendré que mejorar, esforzarme más para tener mi lugar acá, que es donde me gusta estar”.

La relación con Juan Román Riquelme y con Diego Martínez

“Estoy muy cómodo. Con Román tenemos una relación muy buena, desde el primer momento que llegué al club. Siempre que nos vemos charlamos de fútbol, de la familia. Con el técnico también, muy bien. Se han dicho muchas tonterías y un poco te cansa. Diego es un gran entrenador, desde que llegó está trabajando mucho, tuvimos grandes momentos. Es una gran persona. Me siento muy cómodo con él y con todo el cuerpo técnico”, afirmó.

El escándalo tras el cumpleaños de Darío Benedetto y su relación de amistad con el delantero

En las últimas semanas se dio un punto de inflexión en el Mundo Boca: el cumpleaños de Darío Benedetto. Algunos futbolistas no llegaron en condiciones al entrenamiento del día siguiente y ese acto de indisciplina marcó el final del ciclo del Pipa en el Xeneize.

Este tema pone en un compromiso a Marcos Rojo, quien es amigo de Benedetto. Sin embargo, el defensor entendió las razones de Diego Martínez para tomar esa decisión: “De la situación del Pipa no soy quien para hablar. Con Darío tengo una gran amistad. Al cumpleaños fui con mi mujer, era en familia. Yo estaba lesionado, no tenía que entrenar con el grupo. Se dijeron muchas cosas también”.

Además, respaldó a su amigo y destacó sus virtudes para el grupo: “Para mí es un gran profesional el Pipa. Este tiempo que no le tocó jugar se la bancó como un campeón, siempre con buena cara, entrenando todos los días. Nunca hubo un problema con un compañero”.

Al mismo tiempo, se diferenció y marcó la cancha a los que dicen que “se la pasa de joda”: “Da bronca, pero acepto las críticas, entiendo cómo es el juego. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiese hecho la carrera que hice, ni jugado en los clubes que jugué, ni hubiera estado tanto tiempo en este nivel. Si estuviera de joda no podría mantenerme en este nivel, de eso no hay dudas. Sé muy bien la persona que soy. Toca esforzarse y mejorar para volver al nivel que me gustaría estar y que podría estar”.