Iguazú: tras el conflicto y las quejas, el municipio salió a explicar la nueva ordenanza de Centros Vecinales | El Territorio

El municipio emitió un comunicado acerca de la importancia de aggiornar la ordenanza que rige las comisiones barriales

jueves 06 de junio de 2024 | 11:15hs.

Foto: Norma Devechi.

La semana pasada en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Puerto Iguazú se trató un proyecto de ordenanza sobre los Centros Vecinales, actualmente conocidos como Comisión Barrial, la misma por errores de tipeo, según el concejal que presentó el proyecto redactado por el municipio, volvió a comisión, brindando la posibilidad a los vecinos a presentar sus observaciones respecto al proyecto. Los mas preocupados son los barrios no constituidos, denominados asentamientos en dicho proyecto. La vuelta a comisión generó mal estar en el municipio, tal es así que el director de asuntos barriales Ariel Nuñez discutió a viva voz con los vecinos de las 2000 hectáreas el pasado domingo.

Luego de que los medios de comunicación hicieron eco de la discusión del director de Asuntos Barriales Ariel Nuñez con el presidente del barrio Policial Juan Galeano, el municipio emitió un comunicado acerca de la importancia de aggiornar la ordenanza que rige las comisiones barriales, que se según el titular de la dirección actualmente existen 18 pese a que la ciudad esta compuesta por 42 barrios.

Cabe destacar que varios barrios están a la espera de que se apruebe la nueva reglamentación a fin de renovar las comisiones cuyo mandato ha finalizado, algunas hace más de 1 año. Además el proyecto de ordenanza de Centros Vecinales volvió a comisión por errores de tipeo, no obstante desde el bloque Juntos habían hecho observaciones al proyecto ante las inquietudes de los vecinos, debido a los vacíos legales que existían y que los presidentes de las comisiones barriales existentes de los diferentes asentamientos de las 2.000 hectáreas exigen que este por escrito a fin de evitar una serie de interpretaciones que podría perjudicar a los vecinos que utilizan la

herramienta para exigir mejoras al municipio.

Ante los hechos precedentes el el director de legales de la municipalidad de Puerto Iguazú Harry Foos destacó la importancia de la ordenanza y destacó que nueva normativa busca derogar ordenanzas antiguas que, según el funcionario, fueron sancionadas en un contexto y realidad diferente a la actual.

Harry Foos aseguro que la carta orgánica vigente no permite trabajar con la Dirección de Asuntos Barriales para conformar comisiones vecinales en áreas que no están constituidas legalmente como barrios. Por lo tanto, se propone la derogación de ordenanzas con más de 24 años de antigüedad para establecer comisiones vecinales y regularizadoras en esta zona que aún no cuenta con mensuras y carece de las condiciones jurídicas para ser considerada un barrio.

Por su parte el Intendente Dr. Claudio Filippa remarcó “La gente no debe malinterpretar el termino asentamientos son en realidad ocupantes de terrenos que hacen las dos mil hectáreas, lo único que se tiene es la mejor de las intenciones de seguir trabajando junto a ellos sabemos que tenemos muchas cosas por hacer.”

El director de Asuntos Barriales Ariel Nuñez aseguro que la nueva ordenanza permitirá la creación de comisiones vecinales y comisiones regularizadoras, facilitando así la organización y participación de los residentes en la mejora de sus comunidades. Esta estructura es esencial para poder brindar servicios básicos y mejorar la calidad de vida en estas zonas. Por su parte los concejales del Bloque Juntos proponen que el texto de la ordenanza sea modificado a fin de evitar cualquier tipo de malinterpretaciones y aprovecharon la propuesta para dar a conocer las bases de un proyecto de ordenanza que ingreso hace varias semanas al Honorable Concejo Deliberante que contempla un presupuesto participativo donde los vecinos pueden proponer mejoras en la zona

donde residen.