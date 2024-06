La parrilla argentina favorita de Lionel Messi quedó entre los 10 mejores restaurantes del mundo | El Territorio

El restaurante de Pablo Rivero escaló nueve posiciones desde el año pasado en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024. Rivero también fue nombrado mejor sommelier del mundo.

jueves 06 de junio de 2024 | 10:45hs.

Un doble grito de alegría se escuchó anoche en Palermo: la parrilla Don Julio quedó entre los 10 mejores restaurantes del mundo en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2024. Además, su dueño, Pablo Rivero, fue nombrado mejor sommelier en la ceremonia de entrega que tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos. Don Julio, la parrilla favorita de Lionel Messi, quedó en el décimo puesto y escaló así nueve posiciones desde el ranking del año pasado.

“Pablo Rivero abrió Don Julio en 1999 como una parrilla de barrio cuando tenía poco más de 20 años. Hoy, el restaurante familiar representa a la Argentina en los escenarios gastronómicos más importantes con la incomparable pasión de Rivero por la agricultura orgánica y los productos locales”, destacó la guía 50 Best.

Según precisaron, el chef ejecutivo Guido Tassi diseña el menú “en torno a la semilla”, centrándose en la disponibilidad estacional y los cultivos locales, y elige solo ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto “para obtener los mejores filetes y una increíble charcutería artesanal”.

“Don Julio se enorgullece de ofrecer una amplia gama de vinos de primera calidad: la bodega del restaurante cuenta con más de 14.000 etiquetas argentinas. Esta pasión ayudó a Rivero a ganar el premio Beronia al Mejor Sommelier del Mundo 2024 en The World’s 50 Best Restaurants”, dijeron.

“Rivero inició una tradición que ha llegado a definir la experiencia Don Julio: cada vez que los comensales piden una botella especial de la bodega de Don Julio, pueden escribir un mensaje en ella antes de que se una a los cientos de botellas que cubren las paredes del comedor. El sommelier los llama ‘momentos vividos que quedan atrapados aquí', una representación perfecta de cómo para Rivero el vino es emoción, terruño y paisaje. Rivero está considerado como el mayor experto en vino de Argentina, y se ha convertido en una figura influyente a la que admiran los profesionales de toda Latinoamérica y del mundo”, señalaron.

Otros premios que recibió Don Julio

El mes pasado, Don Julio ya había sido seleccionado como el mejor restaurante de carnes del mundo por el prestigioso ranking “World’s Best Steak Restaurantes”, entre 101 locales gastronómicos. La parrilla de Rivero fue también uno de los siete restaurantes del país en obtener una estrella Michelin y una estrella a la sustentabilidad tras el desembarco de la guía en el país el año pasado.

Tres restaurantes latinoamericanos entre los 10 mejores en el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2024

En el primer lugar de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2024 se encuentra el restaurante español Disfrutar, mientras que otros dos locales latinoamericanos llegaron al top 10: el peruano Maido (5°) y el mexicano Quintonil (7°). Además, la brasileña Janaína Torres obtuvo el galardón de la mejor chef femenina de 2024.