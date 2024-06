Perro y Elefantes en una cita única | El Territorio

Dos bandas tan originales como similares: 'Perro en Cine' y 'Elefantes en Valdivia' se unen en un espectáculo que promete acercar públicos y expandir horizontes

jueves 06 de junio de 2024 | 8:15hs.

Aunque se podría pensar que perros y elefantes no comparten una historia o no son la referencia más común de seres aliados o amigos, Posadas es la tierra que los une y acobija sin recelo, aunque algunos estén en el cine y otros en Valdivia.

Una fecha de lujo se abre para la cartelera musical el 15 de junio en Espacio Reciclado con Perro en Cine y Elefantes en Valdivia.

Juntos por primera vez en un solo concierto, las bandas que denominaron al show Sonido Animal, entendieron que comparten tantas similitudes como enriquecedoras diferencias y que el hecho de reunirse puede potenciarlas a ambas.

“Nos pareció que musicalmente y en cuanto a sonido teníamos elementos en común y también públicos distintos pero en cierto sentido afines, que pueden disfrutar de la otra banda, aunque no la hayan escuchado nunca”, comenzó explicando Cecilia Moya, líder de Perro en Cine.

La cantautora sumó que “decidimos hacerlo en Espacio Reciclado por un lado porque es un lugar que tiene muy buena energía pero además porque tiene buena acústica”. “Entonces la apuesta es que tenga un buen sonido, que la gente pueda disfrutar de entender bien las letras”, completó.

Moya está acompañada de Guillermo O’Connor, Daniel Zeballo y Aníbal Serenelli en Perro en Cine, si bien antes el formato era de solista más banda, e incluso se presentaban como “Cecilia Moya + Perro en Cine, la dinámica del grupo fue cambiando y se afianzó la idea de ser directamente una banda.

“Estamos poniendo mucho compromiso todos y dijimos: ‘bueno, vamos a ser banda directamente’. Si bien yo todavía llevo adelante el rol de componer las canciones -siguen siendo mis canciones las que hacemos- la verdad es que estamos equilibrados en trabajo y compromiso”, marcó la líder de la, ahora, banda.

En esa línea, destacó que la expectativa está puesta, más allá de este show, en un pronto lanzamiento de un material audiovisual que reunirá un set de tres canciones en vivo.

Por otra parte, Elefantes en Valdivia, adelantó que estrenarán algunas canciones inéditas en esta oportunidad.

Los chicos de Elefantes vienen sin tocar en vivo hace algún tiempo porque están ensayando a pleno, según explicaron, para poder dominar estos nuevos temas que buscan nuclear en un EP o un disco en última instancia.

De esta manera, apelando a un espíritu nostálgico, una lírica sentida y una potente resonancia, Sonido Animal propone un viaje de melodías ensoñadoras y vibrantes en un encuentro único. Rock, pop, indie, perros, elefantes, música y amigos.