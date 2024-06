Dibu Martínez se planta para ir a los Juegos Olímpicos: “Si me tengo que pelear con el club, lo haré” | El Territorio

El arquero puso a la Sub-23 por encima de una posible pelea con el club inglés, que a esta altura no le permite participar de París 2024, a diferencia de Julián Álvarez (Manchester City) y Nicolás Otamendi (Benfica)

miércoles 05 de junio de 2024 | 18:49hs.

Desde Miami, el arquero Emiliano Martínez remarcó que quiere participar de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23, tras en la defensa del título en la Copa América de Estados Unidos 2024. Si bien a esta altura no obtuvo el permiso, el Dibu admitió que está dispuesto a librar una "pelea" con los dirigentes de Aston Villa.

"Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada", confesó Dibu Martínez.

La Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el ex-Arsenal no tendrá vacaciones, ya que el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto. Mientras que la Premier League comenzará el 17 de agosto. Un calendario bastante apretado y con poco descanso para un jugador importante que participará en la próxima edición de la Champions League, luego de 41 años de espera para Aston Villa.

En caso de que finalmente no se una a Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, dos de los campeones del mundo en Qatar 2022, y mientras se mantenga el interrogante de qué pasará con Lionel Messi, Dibu Martínez dio a su candidato para defender el arco de la Sub-23, teniendo en cuenta que Javier Mascherano utilizaría el otro mayor que le queda para un jugador de campo: "Leandro Brey lo hizo muy bien. Si no es uno mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no Gerónimo Rulli o Juan Musso".

A la hora de hablar sobre los próximos compromisos de la Mayor, como los amistosos frente a Ecuador (9/6) y Guatemala (14/6) en Estados Unidos, el ex-Independiente resaltó la importancia de la continuidad de Lionel Scaloni, por lo menos para la Copa América 2024. "Sabemos que sin él no tenemos conductor de equipo, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene", opinó.

Y en este último punto hizo hincapié sobre la llamativa ausencia de Paulo Dybala, de buena temporada en Roma, por "cuestiones deportivas". "Tenemos un grupo increíble y cada uno que queda afuera nos duele. Paulo tuvo un año impresionante en la Roma, pero hoy le tocó estar afuera. Es parte del fútbol y lo tenés que tomar", reflexionó.