Yerbateros misioneros hicieron una mateada de protesta en el Obelisco para contar la crisis del sector | El Territorio

"Nos volvemos con la misma preocupación con la que vinimos. Acá en Buenos Aires todo es muy lindo pero nadie nos dio una respuesta segura de una solución para nuestra gente", lamentaron.

miércoles 05 de junio de 2024 | 17:37hs.

Los productores en el Obelisco, visibilizando la crisis que dicen atravesar. //Fotos: Daniela Cortés.

Un grupo de pequeños productores misioneros de yerba mate, acompañados por representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), realizaron esta tarde una mateada de protesta debajo del Obelisco de Buenos Aires, para mostrar la crisis que atraviesa actualmente esta producción tradicional de la tierra roja.

Mientras convidaban mate y regalaban sobres de yerba a los transeúntes que pasaban por allí, los agricultores misioneros explicaron que decidieron venir a esta jornada de protesta a Buenos Aires "porque en Misiones nos dicen que acá están las autoridades que nos tienen que solucionar nuestros problemas".

"Necesitamos que el Inym vuelva a funcionar para que nuestra materia prima tenga un precio y ese precio se respete. No como pasa ahora que no sólo que nos están pagando miseria sino que lo hacen con cheques a cobrar en 120 días. Es terrible nuestra situación. Y para colmo la yerba canchada importada de Brasil y Paraguay no para de ingresar a nuestra provincia" explicaron los productores misioneros.

La mateada frente al Obelisco se extendió desde las 14 hasta las 16.30, cuando la comitiva misionera empezó a guardar los carteles y las bolsas de yerba que trajeron. "Nos volvemos con la misma preocupación con la que vinimos. Acá en Buenos Aires todo es muy lindo pero nadie nos dio una respuesta segura de una solución para nuestra gente", explicaron Daniel Ojeda, de Campo Grande y Roberto Eiskman, de Jardín América, dos agricultores de manos y piel curtida por el sol misionero.

En Casa Rosada

La mateada frente al Obelisco fue el cierre de una jornada de actividades que realizaron los yerbateros misioneros y que comenzó a la mañana con una reunión en la Casa Rosada donde fueron recibidos por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, y por los funcionarios de la Secretaria de Bioeconomia, Sergio Iraeta y Manuel Chiappe. "Esos funcionarios nacionales nos escucharon. Les contamos con lujo de detalle cómo nos estamos fundiendo con nuestra actividad yerbatera y nos dijeron que van a elevar el pedido a las autoridades con poder de decisión", explicaron los productores antes de subir al colectivo que ya los está trayendo de regreso a Misiones.