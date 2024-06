Ciudad del Este pide apertura del Puente de Integración para facilitar el tráfico entre Brasil y Paraguay | El Territorio

Buscan adelantar la apertura del puente de la Integración que según Itaipú esta prevista para noviembre del 2025

miércoles 05 de junio de 2024 | 16:46hs.

Ante la imperiosa necesidad de aliviar el flujo de vehículos de carga, turismo y tránsito de residentes fronterizos entre Brasil y Paraguay, precisamente en el puente de la Amistad, se realizó una reunión el martes 4 de junio entre agentes públicos y dirigentes en Ciudad del Este, con el objetivo de solicitar la apertura del puente de la Integración. Desde el Ministerio de Obras de Paraguay confirmaron la finalización de la obra de la aduana para octubre, lo que permitirá realizar ajustes para permitir el uso de la vía.

En el marco de la campaña del Consejo Trinacional de Desarrollo Regional (Codetri) por la activación del segundo puente, se reunió la mesa a representantes de organismos federales, estatales y municipales de Paraguay, empresarios y sociedad civil. El encuentro fue organizado por Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Ciudad del Este (Codeleste) el objetivo primordial es la puesta en funcionamiento del viaducto que permitirá un crecimiento económico de la zona.

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) de Paraguay confirmó el plazo para la entrega de aduanas para el Puente de Integración, que permite ajustar los trámites entre ambos países para el inicio del tránsito. “En octubre de este año estarán listas las estructuras de la zona primaria”, dijo la ingeniera Laura Arévalo, supervisora ​​de obras de la agencia federal.

El administrador de Aduanas en Ciudad del Este, Gustavo Soto, evaluó que el nuevo paso fronterizo ralentiza el tránsito en el Puente de la Amistad. “Creo que gran parte del problema que tenemos se solucionará, pues facilitará mucho el flujo del turismo y el proceso de carga. Tendremos una doble ganancia, beneficio mutuo para ambos países”, puntualizó.

El gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, estuvo representado en el encuentro por el secretario de Industria, Comercio y Turismo, Esteban Wiens. “El gobernador está 100% comprometido con este interés imperioso (abrir el Puente de Integración), está disponible para hacer todo lo que esté a su alcance”, afirmó.

Codetri propone que, una vez finalizada la aduana del lado paraguayo en octubre, se abra a los vehículos el Puente de Integración, mientras que el control fronterizo, del lado brasileño, se realizará en la actual aduana que conduce a Argentina. Esta medida facilitará el flujo de turismo y transporte de carga, pudiendo trasladar, por ejemplo, 360 camiones vacíos en lastre, que actualmente utilizan el Puente de la Amistad.

El presidente de Codetri, Roni Temp, destacó la fuerte participación de la representación comunitaria y gubernamental de Ciudad del Este. Y reforzó que la apertura del Puente de Integración es una agenda de los cuatro consejos de desarrollo de la región trinacional, a favor de la integración entre Argentina, Brasil y Paraguay.

“Todos los sectores del Paraguay, tanto gubernamentales, técnicos como de la sociedad civil, representados en la reunión, demostraron consenso y unidad en que es necesario abrir el Puente de la Integración. Y que esa operación es perfectamente viable”, describió. “Ahora será nuestro turno de reunir entidades brasileñas en Foz de Iguazú”, anunció.

La presidenta de Codeleste, Natalia Duarte, detalló un relevamiento del flujo de vehículos y personas que pasan diariamente por Ponte da Amizade, destacando el crecimiento del movimiento. “Si antes hubo picos, hoy estamos viviendo un verdadero caos permanente. Las recientes vacaciones brasileñas lo demostraron”, subrayó.

Para el líder de la sociedad civil en Ciudad del Este, el Puente de Integración en uso será una solución para la movilidad y promover el crecimiento en la región trinacional. “Estamos hablando de desarrollo, de relaciones bilaterales entre Brasil y Paraguay. Hoy la gente deja de venir a nuestras ciudades por este tráfico”, concluyó.

Mediada por Linda Taiyen, del encuentro participaron el cónsul de Paraguay en Foz do Iguaçu, Iván Airaldi; la diputada estatal por Alto Paraná Mabel Otazú; y los presidentes de Codefran (Consejo de Fomento del presidente Franco), Iván Leguizamón; de ACIFI (Asociación Comercial y Empresarial de Foz do Iguaçu), Danilo Vendruscolo; y la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen. También asistió una representación de dirigentes hernandarios.