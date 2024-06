Cuidados paliativos: abordaje integral de pacientes terminales y sus familias | El Territorio

Un equipo interdisciplinario que se ocupa del paciente en su totalidad, no sólo de la enfermedad sino desde lo psicológico, lo social y espiritual. Asiste también a las familias y las acompaña en el proceso del duelo

miércoles 05 de junio de 2024 | 15:45hs.

El abordaje empieza cuando al paciente se le diagnostica la enfermedad. Él y su familia son los ejes centrales del acompañamiento. Fotos: Matías Peralta

Una enfermedad atraviesa por completo no solamente la vida de quien la padece, sino también de quienes están a su alrededor. Durante ese proceso y hasta en el ocaso de la vida, allí cuando la situación es irreversible, la asistencia y el consuelo profesional son una luz en el camino.

Cuidados paliativos es el área específica que se encarga de esta etapa y en el Hospital de Agudos Ramón Madariaga tiene como responsable a la doctora Yamina Simón, que es acompañada por el enfermero Emiliano Otto, la trabajadora social Andrea Cristaldo y la psicóloga Clarisa Passaro.

Quizás en algún momento habremos escuchado al respecto, pero de qué se ocupa realmente, a qué pacientes está orientado, cómo se aborda. “Los cuidados paliativos son un área de la medicina, de la salud, de la atención sanitaria, que busca aliviar y confortar a todos los pacientes que tengan enfermedades de larga data, o sea, crónicas, que han ido avanzando y que los afectan en todas sus dimensiones”, explicó Simón en diálogo con El Territorio.

En ese marco, añadió que el objetivo no es centrarse solamente en la patología sino en el paciente, su familia y las necesidades que vayan surgiendo a medida que la enfermedad vaya avanzando.

“Los cuidados paliativos son multidisciplinarios, es decir, a diferencia de otras áreas acá no solo hay un equipo especializado en cuidados paliativos, sino que hay distintos profesionales que en su área ejercen el rol: hay un trabajador social, un psicólogo, un enfermero, trabajadores holísticos, terapeutas o acompañantes terapéuticos, porque todos ellos dan su mirada y buscan detectar las necesidades para poder trabajarlas, subsanarlas y así ofrecer una resolución al paciente, no necesariamente para curar la enfermedad”, detalló sobre el abordaje.

La profesional de la salud resaltó que la atención no es solamente para pacientes que estén ya en etapa terminal, sino que empiezan a trabajar una vez que se le diagnostica la enfermedad. “Desde la OMS se sabe que los cuidados paliativos enriquecen y humanizan la atención en salud en todos los estamentos sanitarios de primer, segundo nivel y tercer nivel. A medida que aumenta la complejidad de la enfermedad, aumenta la complejidad en los equipos de cuidados paliativos para justamente dar respuestas y asistencia a pacientes complejos”, aseguró.

Los cuidados paliativos son “para pacientes que tienen enfermedades crónicas de larga data que van avanzando y que en un punto son irreversibles”, pueden ser oncológicas, enfermedades cardíacas, respiratorias, reumatológicas, degenerativas “propias del pacientes mayores que requieren, a pesar de sus comorbilidades, un abordaje integral porque alguna de esas enfermedades va a llevarlo a la irreversibilidad en su proceso vital”.

El paciente y su familia son centrales

Dentro de lo difícil que transitar por una enfermedad que no siempre se puede curar, los profesionales que se desempeñan en esta área tienen en claro que el paciente y su familia son el centro de la atención y en torno a ello se desarrolla todo lo demás: los síntomas físicos, los psicólogicos, las necesidades espirituales, sus gustos.

“Qué lo identifica a pesar de estar enfermo, cómo ve su pronóstico, cómo se ve más adelante a pesar de la enfermedad, qué pasa si la enfermedad progresa y a pesar de todo hay que tomar decisiones, dejar ordenadas algunas cosas. Trabajamos tanto en el paciente como en la familia, el momento de la partida, el duelo y evitamos que se desarrollen duelos patológicos”, sumó Simón.

“Muchas veces nosotros como médicos creemos y hacemos planteos en determinada dirección, pero lo que lo aflige, lo incomoda y le genera sufrimientos va por otro lado: su familia, sus hijos, su casa, su pareja”.

Si bien los profesionales suben a las salas de internación todos los días para hacer el seguimiento de los pacientes, también atienden a los que tienen tratamiento ambulatorio.

“Sabemos que algunas enfermedades serán posibles curar, otras serán posibles de controlar y otras tendremos que acompañar, dar alivio y sostener a la familia. A la vez dar soporte al equipo tratante: al oncólogo, al traumatólogo, al clínico, al ginecólogo porque ellos también pierden a un paciente”, comentó.

Los cuidados paliativos son una especialidad dentro de la medicina y en la provincia todavía son pocos los profesionales que se dedican a ello, por eso se trata de generar redes de contención con los distintos centros y efectores de salud para así dar cobertura y asistencia los pacientes que son de otras localidades para que no tengan que venirse a la ciudad capital.

“Es la manera que encontramos de llegar a los pacientes, de no dejarlos solos y de inclusive respetar y facilitar su autonomía cuando no quiere estar internado en Posadas sino cerca de su familia para que lo pueda ir a ver, acompañar y no gastar en traslado y estadía”, sostuvo.

Es una atención multidisciplinaria que se basa en lazos de confianza con los pacientes, entendiendo siempre quien cursa la enfermedad tiene “necesidades y el sufrimiento por una situación que puede ser definitiva y no. El paciente tal vez está teniendo algo trascendental en su vida, como es su fin, pero también alguien está perdiendo un esposo, un papá, un hijo. El que queda está pasando por un momento trascendental, un momento crítico, un momento difícil de quiebre, de inflexión en su vida del cual no hay posibilidad de escapar o esquivar”.