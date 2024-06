Créditos hipotecarios UVA: bajas consultas desde su reactivación | El Territorio

Desde el sector inmobiliario dieron a conocer que si bien las personas están expectantes, por el momento las consultas sobre un crédito hipotecario son bajas

miércoles 05 de junio de 2024 | 14:24hs.

A un mes de haberse reactivo los Créditos Hipotecarios UVA, desde el sector dieron a conocer que por el momento las consultas son bajas y las concreciones por ahora no se están dando. “El éxito de que los créditos empiecen a tomar dinamismo, va a depender de cómo se comporte la inflación de aquí en adelante”, manifestaron desde el sector inmobiliario.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Pablo Daviña empresario inmobiliario contó cómo viene la actividad. “La reactivación viene bastante lento en materia de toma de crédito”, manifestó el empresario y agregó “lo interesante de estas propuestas es que son a 20 y 30 años, pero hoy en la Argentina 20 y 30 años en este escenario económico es un plazo muy largo, por eso decimos que la reactivación va a venir de la mano de inflación; si hay una tendencia a la baja, esto va a ser mucho más atractivo porque las entidades tienen un cobro de una tasa fija más un componente variable que está determinado por el por la UVA, que es el valor de unidad adquisitivo, entonces esto tiene su impacto directamente en el proceso, si la inflación crece el valor de la UVA, va a crecer”.

En lo que respecta a las ofertas, desde el sector indicaron que las personas están “expectantes” y destacó las promociones que tienen los bancos. “Es muy interesante la propuesta que están haciendo los bancos y aquel que quizás tenga la sanidad a sus cuentas o con posibilidad de financiar, le puede resultar muy interesante poder tomar hoy un crédito para la compra ya sea para una primera vivienda, pero también puede ser para una segunda vivienda”.

En cuanto a la tasa de interés y su relación con el dólar, Daviña explicó que “lo que hay que mirar básicamente para un tomador de crédito no es el dólar porque los créditos van a ser en pesos, sino cómo se mueve la inflación. Acá lo que puede haber es un correlato puede darse pero no están dadas las condiciones económicas para que la subida del dólar impacte en forma directa en los precios”; además añadió “hoy hay una recesión bastante marcada con lo cual no hay mucho margen para trasladar una crecida de un valor de divisa a precios entonces hoy los precios tienen que determinarse un poco por la estructura de costos. El tomador de crédito lo que tiene que mirar es cómo se mueve la inflación ese es el dato que le tiene que interesar para tomar la decisión si va a ser sujeto de tomar un crédito hipotecario”.

Por último dieron a conocer que las consultas son bajas “hemos tenido tres consultas por semana”, sin ninguna concreción de créditos y explicó como es el proceso para las consultas: “la persona va a la entidad que elige y pide que califiquen sus ingresos con lo de su cónyuge, a partir de allí se va armando su carpeta y ahí el banco lo califica y teniendo esa calificación uno sabe en qué marco de rango puede escalar para la compra de un inmueble”.