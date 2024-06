Vaccari llegó a un acuerdo de palabra con Independiente y sería el nuevo DT | El Territorio

Tras la negativa de Larcamón, el ex Defensa y Justicia se prepara para ser el nuevo entrenador del conjunto de Avellaneda.

miércoles 05 de junio de 2024 | 14:23hs.

Vaccari dirigió a Defensa y Justicia hasta hace poco. //Foto: Facebook.

Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Julio Vaccari y se convertirá en el próximo entrenador del equipo tras varios idas y vueltas, en el que Nicolás Larcamón fue anunciado como el sucesor de Carlos Tevez y luego se negó a tomar las riendas de un plantel que no levanta cabeza. El ex Defensa y Justicia tiene apalabrada su llegada al Rojo de Avellaneda y, de no mediar inconvenientes, firmará contrato hasta diciembre de 2025.

En los últimos días hubo una reunión positiva entre Vaccari y los dirigentes del club y posteriormente le ofrecieron de manera concreta el cargo, el cual aceptó tras destacar que tiene material en inferiores para revertir la dura realidad que atraviesa la entidad, reveló Noticias Argentinas. En la charla con los directivos, el entrenador habría destacado a Santiago Hidalgo y Mateo Morro, dos valores que componen la reserva y a otros con contrato profesional ya firmado como Lautaro Millán, Enzo Taborda, Thiago Mastrolorenzo y Jonathan De Irastorza.

Unos días después, luego de pulir detalles con Christian Bragarnik, su representante, llegaron a un acuerdo de palabra, el cual quedaría firmado la próxima semana, cuando el entrenador le ponga fin a sus vacaciones.

Si bien el acuerdo es total, desde Independiente no realizarán ningún anuncio hasta que se concrete la rubrica. Se espera que Vaccari asuma después del partido con Banfield, por lo tanto debutaría después del receso por la Copa América, de manera que Hugo Tocalli completará su interinato con los tres partidos como se había previsto.

Tocalli lo banca

La banca de Tocalli para la llega de Vaccari no demoró en llegar: "Tiene la personalidad para poder dirigir a Independiente", dijo el coordinador de inferiores del Rojo que actualmente lidera al plantel de forma interina. "Está en condiciones", dijo y apuntó que Independiente "es un club muy grande donde el hincha necesita triunfos, también entrar a una copa, como pensamos todos que estamos ahí adentro".

"Yo creo que Julio tiene esas condiciones. No lo he recomendado yo, que lo único que le pedí a los dirigentes y lo vuelvo a decir es que queríamos un técnico que mire las inferiores y trabaje con ellas. Yo creo que Julio tiene esas condiciones y Dios quiere que es él técnico, sea lo mejor para Independiente y lo vamos a acompañar para eso", sentenció.