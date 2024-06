La jueza Bettina Balbachán presentará su libro sobre 'Alcohol Cero' este viernes en Posadas | El Territorio

Se trata de su tesis de maestría en Políticas Sociales, en donde aborda los desafíos culturales y efectividad de políticas públicas sobre alcohol al volante. Propone que los accidentes de tránsito sean analizados desde un enfoque integral y no solamente con la mirada hacia el conductor.

miércoles 05 de junio de 2024 | 15:15hs.

Imagen referencial de la Policía de Misiones haciendo el test de alcoholemia a un conductor. //Foto: Facebook.

Este viernes a las 18 horas en el Centro de Estudios de Antropología y Derecho (CEDEAD), la jueza de Faltas Bettina Blabachán presentará su libro 'Alcohol Cero, Desafíos Culturales en las Políticas Viales de Posadas'. Se trata de su tesis de maestría en Políticas Sociales, en donde aborda los desafíos culturales y efectividad de políticas públicas sobre alcohol al volante. Propone que los accidentes de tránsito sean analizados desde un enfoque integral y no solamente con la mirada hacia el conductor.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos de la Radioactiva 100.7, Balbachán contó que fue muy importante su rol como jueza, para otorgar una mirada de campo y, a la vez, darle el aporte que las políticas sociales deben aportar.

"Este libro pretende poner en debate todas las aristas que tiene el problema del alcohol cero. Por un lado tenemos el alcohol que es una bebida de fácil acceso, de consumo abierto, que está relacionado con la diversión, con el encuentro con amigos, y es un elemento con valor de vínculo. Por otro lado, el mercado publicitario que impulsa el consumo y el automóvil que cada vez tiene en sí mayor tecnología, por ende mayor cantidad de elementos distractivos".

A su vez, mencionó que el tránsito en posadas es muy peculiar por la cantidad de población en edad activa que conduce, la cantidad de vehículos en relación a la cantidad de habitantes, el tránsito fronterizo y otras variables que se dan al momento de instaurar una política pública y que no tienen como monocausal de siniestralidad al alcohol.

"El ciudadano se ve en su momento teniendo que interpretar varios mensajes contradictorios. Por un lado el alcohol y por otro lado, una política pública que sanciona duramente su responsabilidad al momento de conducir de manera mucho más dura incluso que otras conductas como conducir a contramano, cruzar en rojo, entre otras. Sin embargo, el alcohol es visto de otra manera, como una responsabilidad individual, está acentuada la mirada del otro, que también es una especie de control social", explicó la jueza sobre su tesis.

En esa línea, hizo hincapié en que la sociedad acentúa la cuestión de haberse abandonado al placer y a la irresponsabilidad frente a los demás. Según remarcó, hace unos ocho años fue sancionada la ley de Alcohol Cero. "La cuestión es que sin desconocer y sin dejar de lado la objetividad del peligro de la conducción bajo los efectos del alcohol, se pone en danza la variedad de factores que hay alrededor de la instauración de una política pública, y cuándo esta realmente es efectiva".

Y agregó: "Es cuando podemos realmente sentir que la regla nos pertenece, que la adoptamos, que la obedecemos porque la consideramos conveniente, pero no como una consideración suelta y personal, sino cuando esta cuestión de individualismo, de decisión personal, de conducir bajo los efectos del alcohol. Se transforma a través de incorporar el factor cultural, la educación, y no solo a lo punitivo. Transforma las acciones individuales del individuo en acciones colectivas que sean mucho más eficientes para la sociedad".

Antes del alcohol cero

Asimismo, Balbachán mencionó que antes de 2016, el piso era de 0,5 miligramos de alcohol en sangre, igual que la ley nacional. Entonces, se visibilizó una franja de la sociedad cuya conducta no era punible, que eran quienes consumieron menos de 0,5.

"Lo primero que sucedió fue un incremento porque se visibilizó este sector que antes no era posible de ser sancionado. Con el correr del tiempo. La sociedad estableció vías de escape para esta política que irrumpió en el escenario de sus vidas cotidianas, que obviamente no pertenezco a ninguno ni tengo idea cómo funcionan, pero hay grupos de WhatsApp, hay avisos, no tengo idea cómo funcionan", indicó la jueza.

En este marco, destacó que desde los jóvenes hay otra conducta, hay otra cultura, hay otra idea de las cosas. "Esto abona más la tesis de que la educación, no enmascarar lo cultural con lo punitivo, es lo que realmente hace que una solución sea perdurable. No tenemos una mirada única y hacia la responsabilidad única del conductor, cuando hay muchas más variables que tienen que ver con la ingeniería automotriz, que tienen que ver con las rutas, que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con muchísimas cosas más".

En sintonía, aseveró que cuando se tiene una mirada integral al instaurar una política pública, también la política pública va a ser integral y sus efectos más duraderos. "En el momento en que estaba todavía en proceso de análisis y confeccionando la tesis, la sorpresa que me causaba en las personas es que no consideraban que existiera de parte de ellas ninguna responsabilidad específica, sino habían tenido la mala suerte de cruzarse con un control. Y justamente lo penoso no era el pago de la infracción, por más elevada que sea, sino era todo esto del contexto y esto refuerza justamente el tema, de no responsabilizarse por sus actos".

La autora del libro, propone analizar estos hechos desde una mirada integral, de que cada uno aprendió hacer las cosas de una manera y no de otra. "La educación es un pilar fundamental, por eso digo que en los jóvenes la situación es distinta, porque recibieron un mensaje distinto. En sus casas, aun cuando quizás sus padres no estaban del todo deconstruidos, recibieron un mensaje distinto en los colegios", concluyó.