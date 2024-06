Crimen en la peluquería de Recoleta: procesaron al asesino por homicidio agravado por alevosía | El Territorio

Se trata de Abel Guzmán, el estilista que el 21 de marzo asesinó a Gabriel Medina. También fue embargado por 40 millones de pesos.

miércoles 05 de junio de 2024 | 12:15hs.

A menos de una semana de haber quedado detenido en Moreno, el estilista Abel Guzmán fue procesado bajo el cargo de “homicidio agravado por alevosía” por el crimen del colorista Gabriel Medina, ocurrido el 21 de marzo. Actualmente, está con privación ilegítima de la libertad y fue embargado por 40 millones de pesos. Medina fue asesinado de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana luego de matar a su compañero de trabajo, no se supo nada más sobre su paradero, hasta que el miércoles pasado lo encontraron escondido en una casa.

El insólito argumento que usó el abogado de Abel Guzmán para explicar el asesinato del peluquero en Recoleta

El abogado de Abel Guzmán adelantó que pedirá prisión domiciliaria porque su defendido “tiene problemas de salud preexistentes al hecho” y aseguró que el acusado “no sabe usar armas”. “Él no sabe usar armas, capaz se le escapó el tiro”, dijo Héctor Costa luego de que Guzmán se presentará a la declaración indagatoria en Tribunales, donde finalmente se negó a declarar.

Costa detalló que Guzmán quedó alojado en la alcaidía N°15 luego de que lo detuvieran tras más de 70 días prófugo y advirtió que su defendido “tiene problemas de salud preexistentes al hecho” que lo obligan a pedir la prisión domiciliaria. “Tiene problemas de salud preexistentes al hecho, se lo dijo el médico legista. Vamos a presentar un médico para que lo pueda observar y diagnosticar, así podemos buscar el arresto domiciliario. Él no ya lo tenemos”, manifestó.

Con respecto al contacto que tuvo Guzmán, Costa dijo que “anímicamente está muy bien” y agregó que lo notó “muy lúcido”. Sobre su cambio físico -cuando disparó estaba pelado y al momento de la detención con pelo y barba- respondió: “Dijo que hacía mucho calor y se tuvo que cortar el pelo”.

El abogado reveló que el prófugo “no estuvo siempre en el mismo domicilio” de la localidad bonaerense de Moreno, donde finalmente fue detenido, dijo que no sabe si en estos dos meses vio a su familia y agregó: “No hablamos por qué se fugó”. “Para hacer la excarcelación hay que buscar el momento oportuno”, adelantó Costa, quien descartó la hipótesis que planteó el novio de la víctima de que Guzmán había planeado el crimen: “Esto no estaba planeado y no lo acusan por eso”.

Quién es Abel Guzmán, el empleado que asesinó a su compañero en una peluquería de Recoleta

El asesino, Abel Guzmán, es un hombre de trayectoria en el mundo de las peluquerías, conocido por su meticuloso trabajo con tratamientos de keratina, una habilidad que perfeccionó durante más de siete años en el salón de Facundo Verdini. Si bien tenía su clientela, “Abelo” Guzmán era percibido como una solitario y retraído, a diferencia de la víctima, que se caracterizaba por ser muy sociable.

Los clientes de Guzmán lo recuerdan en su aspecto profesional por su lema “Abelizate”, una invitación a experimentar su toque único en el cuidado del cabello en un sillón especial que tenía en el fondo del local. Por otro lado, los colegas suyos describían una tensión creciente entre él y la víctima, alimentada por problemas de ego y disputas sobre la clientela.