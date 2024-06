Sorpresa en el mundo del básquet: Rubén Magnano anunció su retiro | El Territorio

A los 69 años, el director técnico cordobés que dirigió el histórico Luz y Fuerza de Posadas en la Liga Nacional confirmó que no volverá a dirigir

martes 04 de junio de 2024 | 15:14hs.

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero un poco como dicen ‘he colgado los botines’”, fueron las palabras con las que Rubén Magnano anunció su retiro como entrenador de básquetbol.

El ex director técnico que logró ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección argentina, de último paso por Uruguay, confirmó su alejamiento del deporte con el que tuvo un rotundo éxito.

A 20 años de la gesta olímpica en Grecia, uno de los precursores de la Generación Dorada del básquetbol argentino sorprendió hoy al contar que no volverá a dirigir a un equipo.

“No me he tomado el tiempo de pensar que cosa hoy es seductora para mi. Aparte porque estoy viviendo una parte de mi vida que no pretendo tener distracciones -en el buen sentido- que me saquen el tiempo. Hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar ese tiempo. Entonces es un poco por eso esa decisión. Me retroalimento con cosas de básquetbol”, explicó el cordobés de 69 años en una entrevista con Super Deportivo Radio.

Su paso por el legendario Luz y Fuerza

Magnano comenzó su carrera como entrenador en Atenas de Córdoba. Ganó la Liga Nacional 1991/92 y se consagró en el Sudamericano 1993 y 1994, pero pese a eso el Griego no le renovó el contrato y por eso a mediados de 1994 el cordobés llegó a Misiones para dirigir a Luz y Fuerza.

“En lo profesional siempre pongo de referencia a Luz y Fuerza. Fue un punto de inflexión en mi carrera. La imagen del entrenador cobró una real importancia. Yo no dejé de ser lo que era, sino que estaba un poco minorizada esa imagen de entrenador por los grandes nombres que había tenido en Atenas, pero a mi eso no me afectaba en lo absoluto. Aprendí a convivir con eso, pero en Luz y Fuerza cobró importancia (la imagen del entrenador), incluso en responsabilidad, y para mi fue un crecimiento muy grande que tuve en los dos años que estuve ahí”, analizó Magnano.

La Tierra Colorada le sentó bien al cordobés, que cuando dejó Misiones ya era visto de otra manera en el mundo del básquet. “Hubo una metamorfosis, un cambio. Cuando yo salgo de Luz y Fuerza, curiosamente me contrata Atenas y yo noté que era otro tipo de entrenador. El trabajo era idéntico, pero la mirada externa, cosa que no me preocupaba, empezó a ser diferente”.

“De pronto se ve la mano del entrenador, no le quedaba a los jugadores solamente acarrear toda la responsabilidad. El entrenador tenía una cuota sumamente importante en eso y por eso creo que fue un punto de inflexión muy importante en mi paso por Luz y Fuerza”, aseguró.

En cuanto a la final y el ascenso, Magnano recordó: “Fue con una definición del Nano Posetto, que tomó un tiro fallado. Coronarse de esa manera tiene un plus, porque fue una final a pura adrenalina”.

Logros para el recuerdo

Entre sus logros con la selección argentina, Magnano fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001), obtuvo la medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004 y además fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002. En estos últimos torneos, Argentina venció dos veces a Estados Unidos, siendo la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA.

Entre sus logros personales, el cordobés fue nombrado como entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina (2010) e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021. Durante su trayectoria dirigió a Atenas, Boca Juniors, Pallacanestro Varese (Italia), Cajasol (España) y las selecciones de Brasil y Uruguay.