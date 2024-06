Botica se abstuvo en la indagatoria por una carga de marihuana incautada en Hipólito Yrigoyen | El Territorio

Acusado de chocar y matar a una estudiante en Santo Tomé fue trasladado hoy al Juzgado Federal de Oberá. Lo relacionan a 630 kilos abandonados en una camioneta

lunes 03 de junio de 2024 | 18:45hs.

Marcelo “Botica” F. (49), acusado de chocar y matar a una joven estudiante de Santo Tomé con un vehículo cargado de droga, fue trasladado desde su lugar de reclusión en Corrientes a Oberá, donde fue imputado por una causa abierta por el Juzgado Federal por el presunto transporte de 630 kilogramos de marihuana el año pasado.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas al proceso, ante el juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, el oriundo de San Javier decidió abstenerse de declarar, postura opuesta a las dos indagatorias de las que participó la semana pasada en la vecina provincia. Por el momento el hombre seguirá detenido, a la espera de determinaciones judiciales.

La investigación por la cual fue requerido por la dependencia judicial obereña se inició el 10 de septiembre del año pasado. El cargamento fue hallado en una Chevrolet Spin abandonada, luego de que sus ocupantes huyeran de un control de Gendarmería Nacional apostado sobre la ruta nacional 12.

El procedimiento fue realizado en Hipólito Yrigoyen, a la altura de Colonia Paraíso, por la Sección de Jardín América de la fuerza federal. Alíí los centinelas vieron que un vehículo se detuvo abruptamente a unos 200 metros, giró y tomó un camino de tierra.

Los efectivos sospecharon que estaban ante una actividad ilícita por lo que siguieron el camino del coche, que no estaba muy lejos. Es que se trataba de una vía de unos 150 metros que no llevaba a ninguna parte, por lo que el coche familiar quedó abandonado en el sitio. Los efectivos llegaron a ver que dos hombres se bajaron y se metieron por la zona de monte a pie, pero no pudieron hallarlos en medio de la noche.

La patrulla pudo establecer que la camioneta estaba abarrotada de bultos de marihuana, que arrojó un peso de 629,290 kilos, distribuídos en 696 paquetes rectangulares envueltos en cinta. Actuó en el sitio el personal Criminalística y Estudios Forenses, que hizo las pericias de rigor, y el perro antinarcóticos Aetos.

Según pudo reconstruir este medio, las investigaciones posteriores arrojaron que la Chevrolet Spin tendría relación con el señalado Botica, por lo que la fiscal Viviana Vallejos ordenó que se profundicen las pesquisas en su contra. Y en eso estaban hasta que ocurrió la detención por el siniestro vial que terminó en la muerte de Manuela Jaqueline Ponce (21) en Santo Tomé.

Tras la detención por parte de Prefectura Naval Argentina, la fiscal ordenó allanamientos en San Javier y pidió una detención conjunta al Juzgado Federal de Paso de los Libres. También que se comparta la información que recolecte, sobre todo del peritaje de los elementos electrónicos incautados en los procedimientos realizados en su casa y farmacia de San Javier.

Escape y muerte

Tal y como viene desarrollando este diario en distintos artículos, el siniestro ocurrió el 22 de mayo sobre ruta provincial 94, en cercanías a la zona conocida como Los Tres Tubos. Todo empezó el miércoles de la semana pasada con un procedimiento rutero de PNA, que vio cómo un Renault Fluence bordó que pertenece al detenido los esquivó, iniciando así una persecución a toda velocidad.

En medio de esa carrera, el conductor del coche pasó de forma imprudente a un camión, impactando de frente contra la motocicleta que conducía Ponce. La joven falleció en el acto, mientras que el coche en fuga quedó prácticamente girando en la calzada por la violencia del impacto.

De todas formas el o los ocupantes pudieron salir y subirse a un vehículo de apoyo, que aparentemente estaba haciendo de puntero. Lastimosamente lograron escapar. Cuando los uniformados de la fuerza federal llegaron al sitio se encontraron que en el Fluence había una carga con 280 kilogramos de marihuana.

Manuela Ponce (21) era estudiante del profesorado en nivel inicial, que todos los días a la hora del hecho hacía el trayecto desde el Instituto Superior Jorge Luis Borges, donde estudiaba, hacia su casa. Justo esa jornada salió algunos minutos antes.

Para completar la tragedia, se supo que tiene un hermano en Prefectura Naval Argentina que se hizo presente en el sitio y tuvo que ser contenido por sus camaradas.

Botica fue detenido días después en San Javier, luego de que se identificara por la cédula azul que era el propietario del vehículo. Diferentes dependencias de la fuerza allanaron su domicilio y la farmacia de la que era propietario, ambas ubicadas en el centro de la localidad fronteriza. Allí hallaron diferentes aparatos electrónicos que serán peritados, más allá que tuvo una ventana de cinco días.

Nota relacionada:

Presunto narco de San Javier ya estaba siendo investigado por otra carga de droga