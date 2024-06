Renacer Do Samba tuvo su presentación en Jardín América | El Territorio

El elenco carnavalesco quiere presentarse en la próxima temporada veraniega en distintos puntos de la provincia

lunes 03 de junio de 2024 | 13:20hs.

Un primer paso que se hizo realidad, el compromiso de continuar y el deseo de brillar. Ese es el propósito de 'Renacer Do Samba', el elenco de carnaval que se gestó este año en la ciudad de Jardín América y que promete dar un gran espectáculo en la ciudad y municipios aledaños. Tal como lo refleja su nombre, volver a contar con un grupo que represente a la localidad y en el cual, tras varios años se va a contar en 2025 con los festejos por carnaval.

El grupo se creó a comienzos de este año, con gran emoción hicieron su presentación oficial en la tarde de ayer en la plaza Colón, principal paseo público jardinense. La comunidad acompañó y disfrutó de este evento que tuvo como finalidad darse a conocer y mostrar que Jardín América cuenta otra vez con un grupo con batucada y bailarines. El clima acompañó, el elenco desplegó un talento único y la concurrencia acompañó con los aplausos. La calidad está y ahora van por más.

Amalia Lovera y Eugenia Lovera, ambas hermanas, en diálogo con El Territorio, comentaron lo que se vivió en la jornada del día domingo. "Desde el mes de enero que trabajamos, la idea es hacernos conocer, para luego seguir con más eventos, por eso se hizo en esta ocasión una representación y más adelante un espectáculo más grande para hacer el lanzamiento de los carnavales en Jardín América", sostuvo Amalia. En tanto, Eugenia, precisó que le gustaría que se sume la gente de la localidad, que vuelva a creer en la comparsa, en el esfuerzo y sacrificio de cada año para que esto sea una realidad.

Del 1 al 15 de julio se va a levantar pedidos para hacer las remeras de 'Renacer Do Samba', por lo tanto, todos los interesados tendrán la posibilidad de adquirir la misma indumentaria que tiene el plantel. La idea es apoyar a la comisión y todos los integrantes que ya son parte, como a la vez, hicieron extensiva la invitación para los que deseen sumarse, ya sea para la batucada o cuerpo de baile.

En referencia a los carnavales 2025, todavía no se definió la fecha. Se prevé que se realice en dos jornadas, una de ellas en el Complejo Municipal Saltos del Tabay y otra en el centro de la comuna. Mientras tanto, 'Renacer Do Samba' va a organizar eventos con el fin de reunir fondos para solventar gastos. Incluso, uno de los propósitos es que vuelvan a decir presente en los carnavales a nivel provincial y representar a Jardín América, algo que no ocurre hace ya unos años.