Roland Garros: Francisco Cerúndolo se enfrenta a Novak Djokovic | El Territorio

lunes 03 de junio de 2024 | 10:40hs.

Este lunes, el tenista argentino Francisco Cerúndolo será protagonista del partido del día en Roland Garros. El joven número 23 del mundo se enfrentará por primera vez en su carrera a Novak Djokovic, vigente campeón y número tres del mundo. El partido se disputará desde las 11 am, con transmisión de ESPN y Star+. El argentino viene de ganarle al estadounidense Tommy Paul en cuatro sets, en casi tres horas de juego.

Por su parte, el serbio tuvo que sufrir ante el italiano Lorenzo Musetti, tras estar dos sets abajo. Fue la victoria número 369 de Djokovic en una cita de Grand Slam, con lo que empató a Roger Federer por la mayor cantidad en la historia del tenis. El astro serbio podrá romper la marca el lunes, cuando enfrente al argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final.

“Estuve en un tremendo problema y debo darle crédito a Lorenzo por hacerme sentir incómodo en la cancha y jugar un excelente tenis, de muy alto nivel. En un momento, no sabía qué hacer”, indicó Djokovic, de 37 años. “Sufrí en el tercer set y en el comienzo del cuarto”.

Cerúndolo tendrá la gran oportunidad de romper la barrera de los octavos de final del Grand Slam parisino por primera vez, ante un Djokovic que no está teniendo un gran año. El argentino y el serbio nunca se enfrentaron en el circuito profesional.

“Creo que es un lindo desafío, un premio para mí, porque no he jugado nunca contra él y no sé si tendré ocasión de afrontarlo otra vez en el futuro. Lo afrontaré con la mejor ilusión, porque le tengo fe, quiero sentir lo que es jugar contra el mejor”, dijo el argentino.

Cerúndolo es el único representante argentino que queda en Roland Garros en los cuadros individuales, tras la caída de Tomás Etcheverry ante Casper Ruud.