Iguazú: cinco heridos en un accidente que involucro tres motocicletas | El Territorio

El accidente se habría producido porque uno de los motociclistas involucrados se encontraba haciendo maniobras peligrosas

lunes 03 de junio de 2024 | 3:30hs.

Tres motocicletas involucradas, una estaría haciendo wheelie al momento del impacto. Uno de los conductores se dio a la fuga del lugar. El accidente se registró a las 19.30 horas sobre avenida Los Trabajadores, según los testigos el conductor de la motocicleta que habría provocado el siniestro al momento de la colisión realizaba maniobras peligrosas y pese a ser atendido por un bombero que pasaba por el lugar, optó por escapar del lugar en una motocicleta que pasaba por el lugar.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir la denuncia del siniestro vial con múltiples victimas que se registró en avenida los trabajadores en cercanías a la plaza La Nona. Partió hacia el lugar del siniestro una dotación de bomberos quienes al arribar prestaron los primeros auxilios a las víctimas que permanecían en el lugar.

Según explicaron desde Bomberos Voluntarios se trató del choque frontal de dos motocicletas, en una de ellas con un ocupante y la segunda con dos ocupantes. A raíz del impacto colisionaron con una tercera motocicleta con tres ocupantes, una pareja y un menor de edad de 4 años aproximadamente.

Los voluntarios procedieron a realizar los primeros auxilios a las víctimas, en el rodado que iban tres personas, el padre no presentó lesiones, la madre y la criatura presentaron escoriaciones varias los tres fueron trasladados al hospital para una mejor evaluación de su estado de salud.

Los demás involucrados, una de las victimas presento una aparente fractura de tibia y peroné en pierna derecha, luxación en mano derecha, la segunda víctima escoriaciones varias y la tercera víctima que fue atendida en un primer momento por un bombero de civil que pasaban por el lugar no presentaba lesiones, no obstante, no se ubicada en tiempo y espacio, pese a esa situación se subió a una motocicleta que paró y escapó del lugar a ubicación desconocida.

Según el testimonio de los vecinos el conductor de la motocicleta que habría provocado un siniestro se trasladaba realizando wheelie cuando colisiono con la otra motocicleta. Cinco de las víctimas fueron trasladadas por dos ambulancias del 107 al hospital de la ciudad para mayor control. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Iguazú, el 107, Policía de Misiones y personal de tránsito municipal.