En moto tras la huella del Padre de la Patria | El Territorio

El escritor Jorge Lavalle proyecta un viaje en motocicleta por los caminos del General San Martín de Yapeyú a San Lorenzo, como parte de su investigación para su nuevo libro de novela histórica.

domingo 02 de junio de 2024 | 3:00hs.

Jorge Lavalle, escritor. //Foto: Gentileza.

Para leer entre líneas, hallar matices entre lo dicho y lo silenciado y construir un lado más cotidiano y cercano del prohombre franqueando el bronce es que el escritor Jorge Lavalle pone a punto su motocicleta y traza una hoja de ruta que lo llevará próximamente por los caminos de la patria y su memoria.



El autor proyecta su nueva novela histórica que tendrá como protagonista a José Francisco de San Martín y, tal como lo viene haciendo en sus publicaciones, este relato en ciernes promete una trama en la cual hechos y personajes históricos cobran vida en un universo donde fantasía y realidad se entremezclan, "siempre atendiendo a contextualizar en la época, sin juzgar desde el presente y respetando la veracidad histórica", explicó Lavalle sobre el proceso creativo en una charla con El Territorio.



Como parte de la evolución de su escrito que se titula "Los caminos de San Martín" prevé realizar un viaje de indagación en julio que según su personal cartografía tendrá en su trazado hitos como: Yapeyú, cuna del Libertador, luego Rosario y Capitán Bermúdez, por donde pasó el por entonces coronel de las Provincias Unidas del Río de la Plata al frente de su regimiento de granaderos rumbo a San Lorenzo, sitio en el que se desató el Combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 en cercanías del convento San Carlos y que con su victoria puso un coto a los realistas.



En campo

Este tramo tras la huella del Padre de la Patria marcará el comienzo de la investigación en campo de Lavalle, que ya viene repasando la vida y obra de San Martín hace más de un año. Y para su incursión el literato busca obtener los fondos económicos mediante la venta de sus libros ya editados físicos y digitales y también, habilitó una cuenta en la app Cafecito para quienes quieran sumarse a colaborar con su iniciativa.



Esta labor de ir por los detalles intimistas de la épica sanmartiniana continuará según sus planes más adelante por Mendoza, Chile, Perú, Ecuador. El autor de "Sarita", "Releyendo Mitos" y "Andresito y la Melchora" entre otros reveló el motivo que lo llevó a interesarse por el prócer nacional como personaje central de su novela.



"Me llama la atención cómo este hombre que se educó en Europa, que peleó 22 años en el ejército español y era renombrado por su valentía; deja todo eso para venir a sumarse a una causa que en ese momento era una idea, era algo abstracto".



"En algún punto se convierte en un traidor a España, a la que había servido y también en el Río de la Plata sus compatriotas lo miraban con recelo porque algunos creían que era un espía de Inglaterra o desconfiaban de sus intenciones", expuso.



Desentrañar a San Martín, que definió su rol en la historia al cruzar el océano de regreso a casa en 1812 para abrazar la causa emancipadora, sin saber que años más tarde debería hacer el mismo derrotero por las grandes aguas pero esta vez para dejar su tierra atrás perseguido por la hostilidad de la dirigencia política local, es el nuevo desafío del escritor. "Fue un hombre que persiguió sus sueños, leal a sus pensamientos, yo lo imagino con un carácter muy determinado y voy más que por el prócer por ese costado más humano y cotidiano y para escribir sobre una figura histórica me gusta visitar los lugares donde anduvo, empaparme de esa historia que no está en los libros", manifestó.



Polémico

Este abordaje que hace el escritor de insignes hombres y mujeres no está exento de la crítica sobre todo de algunos historiadores como sucedió con la novela sobre Andrés Guacurarí y su romance con Melchora Caburú, su compañera de vida y de lucha.



Pero más allá de alguna controversia, el escritor sostuvo que su obra también busca visibilizar cuestiones de las que poco se habla, esa historia no oficial olvidada u ocultada, y que en ese sentido la valoración que ha cosechado en su carrera es muy positiva de parte del público y también de algunos estudiosos. "Tengo libros publicados por la Editorial Universitaria por ejemplo, pero también publico de forma independiente y eso me da espacio y libertad para escribir lo que a mí me parece y siempre respaldado por investigaciones y sin faltar a la verdad más allá de que sea novelado", explicó.



Así marcó que "la novela sobre Andresito muestra otra faceta de nuestro héroe, pero hace ruido porque tendemos a mirar y juzgar el pasado con nuestros ojos del presente. La historia oficial no cuenta sobre el Andresito que tomaba mucho y golpeaba a su mujer y oculta a la Melchora para que no aparezca este reflejo. Yo fui el primero que puse a la Melchora en la agenda y hoy hay un premio que lleva su nombre".



Por ello consideró que si bien su intención al escribir no es generar alguna polémica por sí misma, esta posibilidad no le hace medir las palabras. "Quizás puedo llegar a adentrarme en cuestiones que puedan resultar contradictorias o incómodas para algunos, pero siempre lo hago usando registros y desde ahí yo creo un mundo. Sé que hay historiadores que critican pero nadie me dice que falto a la verdad, sí me dijeron que 'de eso es mejor no hablar'".



Consultado acerca de si estima que su obra sobre San Martín moverá el avispero, reflexionó que, "puede llegar a pasar algo así o quizás no, pero no es algo que me preocupe a la hora de escribir o que me imponga un límite, mi pasión es por contar una historia y si desde ahí puedo aportar a visibilizar nuevas voces y descubrir este lado más humano con todas las contradicciones que tenemos en nuestra humanidad siento que es algo bueno para mí".



Los 20 de "Sarita"

Lavalle recordó que este mes de junio, la novela "Sarita" celebra 20 años. "Muestra algo un poco diferente al discurso más conocido y refleja la sociedad de entonces", dijo.



Para festejar las dos décadas de su libro estará relanzándolo en la Feria del Libro de Posadas en algunas semanas y también en esa oportunidad presentará el audiolibro que desarrolla junto al Parque del Conocimiento.

El viaje

Ante su inminente periplo por las sendas de la historia contó que está ocupado en los preparativos. "Soy feliz con la escritura y adonde me lleva la escritura, en las escuelas me toca firmar y dedicar fotocopias y me río y lo hago con cariño porque me emociona que los chicos lean mis libros, que la gente lea mi trabajo y lo disfrute".