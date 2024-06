Volver al barro, crear y renacer | El Territorio

Con técnicas ancestrales que unen cultura, historia y utilidad, aprender a construir desde el barro es mucho más que una forma de creación artística o una reconexión con la tierra. Expande universos personales y comunitarios

sábado 01 de junio de 2024 | 10:15hs.

Moldear más allá de la figura, bajar a la tierra logros y frustraciones, redescubrirse en el barro. Si bien crear consiste en unir lo emocional con lo cognitivo, la cerámica es uno de los soportes que ancestralmente se dirime entre lo utilitario, lo artístico y lo cultural. En parte resume todos esos universos, sin excluirlos uno de otro.

Entendiendo esta herencia, Silvina Cardozo y Alejandra Dei Castelli se sumergen en la raíz de la creación con barro ñaú, combinando tradición precolombina, oficio y expertise moderna.

Al adentrarse en esta antigua técnica, sin esmaltes sintéticos, sin hornos eléctricos, la conexión con la naturaleza es plena y las obliga a estar más conscientes incluso del nivel de humedad que se respira en el ambiente misionero.

Y con un curso especial que se extenderá por 8 clases, todos los lunes o viernes de estos próximos meses, las alfareras buscan abrir la experiencia a más y más personas.

Así, Cerámica de Raíz, explorando las formas, dará un pantallazo de todo lo que significa el proceso de construir a partir del barro local. Desde juntar la arcilla, formular la pasta, armar las figuras hasta el quemado con fuego. “Todos los elementos están implicados en el proceso: tierra, aire, agua, fuego”, postulan las especialistas. “Entonces es como una relación muy directa con toda la naturaleza y genera también un movimiento interno casi terapéutico”, signó Silvina.

Alejandra, a su vez, remarcó la posibilidad de volver a lo simple, del hacer y fabricar a partir de lo accesible. “Esta técnica te da la pauta de que no necesito un montón de cosas, grandes hornos o herramientas, con agua, barro, aire y fuego y sobre todo tiempo, puedo crear. Conlleva una complejidad porque es una relación con el barro que uno va construyendo, pero no se necesita de gran estructura”, explicó la ceramista.

Tanto Silvina como Alejandra abrazaron este oficio más allá de la academia, y si bien se formaron intensamente desde distintas escuelas y teorías, resaltan que la experiencia de volver a las raíces, es extremadamente singular y enriquecedora, igualmente para principiantes y avezados.

En esa línea, Ale destacó la quema de las piezas, como un ritual único, donde la incertidumbre se convierte en fortaleza. “Puede pasar cualquier cosa y eso también se trabaja mucho en esta técnica en cada instancia del proceso. En la quema, tenés la posibilidad de ver qué es lo que está pasando dentro del horno, ir sintiendo el olor que sale, los colores, el tipo de humo, la humedad.. escuchás un crack y no sabés si se rompió algo...” comparó frente al apretar un botón y esperar el resultado terminado. Además el simple contacto con el barro, el fuego, generan un ambiente muy cálido y propicio para un intercambio grupal que, muchas veces, termina desnudando el alma.

“Te despierta ansiedad, enojos frustraciones porque querés todo ya y no te sale, la pieza se quiebra, se te rompe, entonces a veces puede irritar o molestar pero a la vez vas trabajando individualmente todo eso y también en grupo. Surgen conversaciones profundas y puede volverse una terapia grupal. Yo siento que también es momento de mucha transmutación a través del barro, con todo lo que se genera en ese momento”, manifestó Silvina.

De esta manera, según grafican las alfareras, la dedicación que implica este tipo de cerámica, abre un montón de posibilidades.

Asimismo, la particularidad de cada persona se potencia, porque por sobre la técnica, la teoría, la pieza inspiración, cada cual le imprime su forma, su energía al trabajo realizado.

En relación a lo histórico, lo artesanal está presente no solo en cuanto a formas sino sentido y utilidad. Tal como describió Alejandra, las comunidades guaraníes, por ejemplo, que creaban con estos barros autóctonos, “todo lo que hacían, lo hacían con el cuerpo”. “Entonces todas las formas que vamos a ver en este tipo de cerámica son orgánicas, no hay líneas estrictamente rectas”, planteó en relación a la tradición y las posibilidades que tiene la materia prima.

“El taller habla un poco de historia, de teoría porque la idea es justamente sembrar esa semillita para quien le resuene el oficio. Queremos presentarles varias tradiciones y estilos para que vayan explorando”, sumó Silvina.

A pesar de no tener sesgo alguno, lo cierto es que la mayoría de las talleristas suelen ser mujeres adultas, y es que en cierta manera algo une a las féminas con la madre tierra, con este tipo de rituales.

Pero según definen las ceramistas, la ganancia del barro es invaluable para cualquiera. “Es habilitante, habilitante y permisivo desde un montón de lugares”, alertaron.

Como un cable directo a tierra, una pausa en el ajetreado y sobreestimulado mundo digital urbano, el barro llega para limpiar.

Admirando la fuerza de lo natural, permitiendo el error, las fallas e imperfecciones o directamente aceptando que la opción más sana es romperse y empezar de cero, volver al barro permite renacer y crear algo nuevo.

Para Agendar, Taller Cerámica de Raíz

Ocho encuentros para trabajar técnicas de construcción tradicional, con pastas cerámicas a base de barro Ñaú. Comienzan dos grupos el lunes 3 de 18 a 20 y el viernes 7 de 17 a 19 en Barrio Villa Urquiza, zona hospital Madariaga.

Por consultas Ale: 3764- 789290 o Silvina 3764 210244