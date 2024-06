El Gobierno defendió al secretario de Energía ante las críticas por la falta de gas: “No hubo imprevisión” | El Territorio

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó las políticas que implementa Rodríguez Chirillo. A su vez, les agradeció a las autoridades brasileñas por la llegada del buque con GNL que permitió salir de la emergencia.

sábado 01 de junio de 2024 | 8:15hs.

El Gobierno respaldó al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ante las fuertes críticas que recibió el funcionario por la falta de gas: “No hubo ni medio milímetro de imprevisión”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni destacó la restitución del servicio de gas a las grandes industrias y en las estaciones de servicio de GNC durante la noche del miércoles y dijo: “Este gobierno regularizó los pagos por $30.000 millones que eran deuda del gobierno anterior y destinó otros $47.000 millones a la fase de terminación del gasoducto Néstor Kirchner”.

El vocero presidencial afirmó además: “En cuanto al gasoducto norte, esta gestión licitó y adjudicó la obra (para revertir el sentido y poder llevar gas de Vaca Muerta al NOA y para exportar) a la que ya destino $155 millones, además de asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por US$244 millones por la importación de gas”.

Adorni ratificó la política del Gobierno en materia de obra pública: “No va a haber ninguna modificación en la obra pública en virtud de lo que ha ocurrido en el gas, y que se ha solucionado como anticipé”, reiteró.

El Gobierno le agradeció a Brasil por las gestiones que permitieron la normalización del servicio de gas

El vocero presidencial además valoró “la actuación conjunta de la Cancillería, Enarsa y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de Gas Natural Licuado” que permitió superar la crisis del sistema energético, aunque las restricciones previas a usuarios con contratos interrumpibles se mantiene.

Adorni dijo: “Estamos satisfechos y orgullosos del trabajo que se ha hecho entre ambos países. En un momento tan crítico es bueno agradecer cuando la diplomacia funciona de manera perfecta ante un problema que había que solucionar”.

El vocero destacó la “actuación conjunta” entre la Argentina y Brasil para “destrabar la descarga del buque de gas natural licuado” de Petrobras y mencionó que durante el transcurso de la noche “se restableció el servicio en las industrias y estaciones de servicio”.

Dura respuesta del Gobierno a Cristina tras sus críticas por la falta de gas: “Es como hablarle a una pared”

El vocero presidencial además salió este jueves al cruce de Cristina Kirchner, luego de que la expresidenta criticara al Gobierno por la falta de gas. El funcionario dijo en conferencia en Casa Rosada: “Es como hablarle a una pared”. “El secretario de Energía, el doctor Eduardo Rodríguez Chirillo, ya ha dado una magnífica explicación en redes sociales que es bastante extensa. La verdad es que a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien al que no le interesa ni le importa. No suma nada, porque cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo”, dijo Adorni.

El miércoles la ex vicepresidenta le hizo fuertes críticas al Gobierno por la falta de gas, en su cuenta de X: “Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño, durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal”.