Con Yamila Rodríguez, la selección argentina femenina enfrenta esta noche a Costa Rica | El Territorio

El equipo de Germán Portanova tendrá una nueva prueba en un amistoso de preparación de la fecha FIFA. Los ánimos están revolucionados tras una semana complicada tras la renuncia de cuatro jugadoras

viernes 31 de mayo de 2024 | 17:18hs.

Este viernes, la selección argentina femenina de mayores se enfrentará a Costa Rica desde las 20.10 (hora Argentina) en el Estadio Ciudad de Caseros en un amistoso de preparación por la fecha FIFA. El encuentro se podrá ver por la pantalla de DSports y será dirigido por Roberta Echeverría, como árbitra principal.

Las dirigidas por Germán Portanova llegan a este cruce tras una gran actuación en la Copa de Oro donde llegaron hasta los cuartos de final y cayeron ante Brasil, potencia mundial.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue el 22 de octubre del 2023 en los Juegos Panamericanos de Chile con un resultado de 0-0. Actualmente, la Selección argentina se ubica en el puesto 33 del ranking FIFA, mientras que Costa Rica ocupa el lugar número 44.

Además del repaso deportivo, esta semana se vivió un enorme escándalo por las renuncias de cuatro jugadoras (Lorena Benítez, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y Eliana Stábile) luego de realizar fuertes posteos en las redes sociales con numerosas críticas a la AFA. Uno de los motivos principales fue la falta de respuestas a necesidades básicas y la negativa a pagar los viáticos para esta convocatoria, según informaron las futbolistas.

Estefanía Banini bancó a sus excompañeras

En medio del enorme escándalo, Estefania Banini apoyó la decisión que tomaron Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros. “¡Cuestión de tiempo! Gracias por animarse a hablar”, escribió en su cuenta de X (ex-Twitter).

Banini había dado un paso al costado de la Selección al terminar la participación del equipo en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. En aquel momento ya había dejado en claro que no se trataba de una decisión deportiva, sino que estaba “cansada de luchar” contra las injusticias.

Hace algunas semanas, había reiterado en una entrevista con TyC Sports: “Hay muchas jugadoras que no estamos por temas no futbolísticos. Nos agotó la falta de interés por la rama femenina, por eso dimos un paso al costado, creímos que era el paso ideal. No fue una decisión fácil. Yo hablo por mí, pero esto lo han pasado varias jugadoras”.

“Ninguna se ha ido solo porque ha querido, sino por diferentes malos tratos, porque creemos que el fútbol femenino en Argentina puede mejorar”, sostuvo.