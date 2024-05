Donación de órganos: Misiones supera la media nacional con 10 ablaciones multiorgánicas | El Territorio

Manteniéndose entre las cinco jurisdicciones con mayor procuración en el país, la provincia supera la media nacional en donación de órganos y se destaca en trasplantes de córneas.

viernes 31 de mayo de 2024 | 15:52hs.

En la actualidad, si bien se han realizado 690 trasplantes y 319 personas donaron sus órganos en el país en lo que va del año, aún hay 7159 personas que necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en lo que va del año en la provincia se concretaron 10 ablaciones multiorgánicas, 32 de tejidos y 64 de córneas, a lo que se suman 25 trasplantes renales y 17 de córneas. “Con 10 ablaciones multiorgánicas, la provincia está muy poco por encima de la media nacional, que es de 7,5 aproximadamente”, señaló Luis Esquivel, director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis).

En conversación con El Territorio, destacó que “desde hace seis años, estamos subiendo y bajando entre las primeras cinco provincias que más procuran en el país, y en córneas siempre llegamos, a fin de año, como la provincia que mejores resultados tiene”. Asimismo, aseguró que los hospitales tanto de la capital como del interior están fortaleciendo su infraestructura para aumentar la eficacia en el desarrollo de los programas de ablación.

“Los hospitales Madariaga de Posadas y Samic de Eldorado instrumentaron sus propias Unidades de Procuración y Trasplante (UHPROT) como si fueran servicios hospitalarios comunes. Eso los hace mucho más eficaces para desarrollar programas de ablación. Oberá está desarrollándose, y el Hospital de Alem hizo este año su primera ablación renal de su historia”, resaltó. En el proceso de donación de órganos o tejidos, la procuración es la gestión que se hace para llegar a la ablación, es decir, el procedimiento por el cual se extraen los órganos o tejidos del cuerpo del donante.

Hasta la fecha, en Misiones 66 pacientes esperan un riñón y 91 esperan otros órganos. “La lista cambia todos los días. Pero en realidad queremos que se incremente la lista, que no haya pacientes en diálisis que no estén en la lista. Lo óptimo es que más del 20% de los pacientes que están en diálisis tengan todos los estudios y estén esperando un órgano para salir de diálisis. Estamos en un 15% y nos falta todavía. Eso significa que nuestra lista de espera ideal debería tener, por lo menos, entre 120 y 200 personas. Es uno de los temas que debemos trabajar”, consideró el médico director de Cucaimis.

En este sentido, advirtió que en todo el país hay lentitud en los equipos de diálisis y de trasplantes para ingresar a los pacientes a la lista de espera, pese a que no deberían transcurrir más de seis meses entre estar en diálisis e ingresar a la lista. “Hay pacientes que llevan el doble de tiempo, o años. Lo ideal sería que un paciente no espere más de 2 o 3 años porque la sobrevida en diálisis, en promedio, es de 5 años. El órgano no asegura tampoco una vida tan prolongada, pero triplica la cifra. La expectativa de vida aumenta a 15 años y mejora la calidad de vida porque no se depende más del tratamiento”, explicó.

Según datos del Incucai, en la provincia hay 635 pacientes en diálisis, 83 inscriptos en lista de espera y 183 pacientes en proceso de inscripción, aunque Esquivel afirmó que generalmente la lista no pasa de los 700 pacientes, ya que algunos ingresan y reciben el trasplante, y otros fallecen.

Además, manifestó que su mayor preocupación es que alrededor de 200.000 misioneros pueden padecer algún grado de fallo renal sin saberlo. “De todas las cifras, es la que más me asusta. El 15% de una población típica en países como el nuestro, en desarrollo, tiene un fallo renal que debería ser detectado por el sistema de salud y por la misma población”, expuso. “Las enfermedades que más llevan a la necesidad de diálisis y de trasplante son la hipertensión arterial y la diabetes del adulto, que no se notan hasta que hay daño de algún tipo. Se llaman enfermedades silentes y todas esas personas, si encontraran su problema antes de tener daño orgánico, podrían evitar ir a diálisis o necesitar un trasplante”, ahondó.

A su vez, puso el foco en la importancia de incorporar hábitos saludables, como mantener una alimentación balanceada baja en sales y grasas, y realizar actividad física. “No es difícil, imposible ni caro. No es más caro comer a predominio de vegetales que comer a base de carne, o ir caminando o en bicicleta a trabajar, si se tiene la posibilidad”, reflexionó.

Solidaridad colectiva

Ser donante de órganos, tejido, sangre o células es un acto de solidaridad que ayuda a que las personas que necesiten un trasplante puedan prolongar su tiempo de vida y mejorarlo al dejar de depender de tratamientos médicos para sobrevivir. “No es solo una actitud de solidaridad, sino de inteligencia. Es más probable que en la vida se necesite, inevitablemente, un trasplante antes que tener que donar un órgano”, analizó el director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones.

“Tenemos muchas posibilidades de tener insuficiencia renal, hepática, cardíaca o pulmonar, lo que hace que en algún momento, una gran parte de la población necesite recibir un trasplante. En este momento, hay 7000 personas esperando órganos y se calcula que puede haber unos 20.000 más. Le puede tocar a cualquiera”, enfatizó.

En este marco, hizo hincapié en que son muy pocos los fallecidos que pueden convertirse en donantes de órganos en terapia intensiva, debido a que quienes fallecen fuera de terapia intensiva solo pueden donar córneas y tejidos, siempre y cuando no tengan contraindicaciones. “Muy pocos de nosotros vamos a poder donar órganos y, en cambio, muchos vamos a necesitar un trasplante. Ser donante es esperar a que, cuando necesitemos, haya órganos para poder vivir”, explayó.

“Cuando una persona es donante la sociedad se está salvando, no solo un individuo, porque un donante puede donar varios órganos y tejidos también. Los donantes de sangre y células pueden salvar muchas vidas, mucho antes de fallecer”, subrayó el médico, recalcando que la médula ósea se puede donar en vida y que es de preferencia que los donantes de células tengan entre 20 y 40 años por la calidad de sus células.

Capacitación para la inclusión

Desde 2018, Misiones se encuentra adherida a la Ley Justina de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, mediante la Ley XVII - Nº 21. “El marco regulatorio contempla recursos, como la actividad física y la educación, y habilita programas que parecen periféricos a la donación y el trasplante, pero no lo son”, distinguió el director del Cucaimis, Luis Esquivel.

“Las personas que hacen actividad física puede ser que no lleguen a necesitar de la diálisis o del trasplante. A las personas trasplantadas les prolonga la vida y a la persona en diálisis le posibilita llegar en mejores condiciones al trasplante”, profundizó.

Si bien ya funciona un programa de actividad física para personas en diálisis y trasplantados en el helipuerto del Parque de la Salud, el martes se aprobó en comisión de la Cámara de Representantes el tratamiento sobre tablas del proyecto ‘Programa de Educación en Donación para el Trasplante’, destinado a personas en diálisis, transplantados y profesores de Educación Física.

“En las escuelas comunes y en los clubes, si se sabe que un niño o adolescente está trasplantado, se lo excluye de las actividades físicas porque los docentes no están preparados. La idea es capacitar a los profesores para que las personas trasplantadas puedan hacer actividad física en cualquier contexto”, amplió el médico.

En cifras

En lo que va del año, en el país se concretaron 690 trasplantes y 319 personas donaron sus órganos, pero 7159 personas necesitan un trasplante.

En Misiones, se efectuaron 10 ablaciones multiorgánicas, 32 de tejidos y 64 de córneas, y 25 trasplantes renales, más 17 de córneas. Hay 66 pacientes esperando un riñón y 91 esperan otros órganos.

La expectativa de vida para una persona en diálisis es de 5 años y, con el trasplante, de 15 años con mejor calidad de vida. En la provincia hay 635 pacientes en diálisis, 83 inscriptos en lista de espera y 183 pacientes en proceso de inscripción.