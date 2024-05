Expectativa ante la llegada de productos importados a comercios de la provincia | El Territorio

A Buenos Aires llegaron los primeros artículos que van desde el café hasta lácteos de primeras marcas con bajos precios

viernes 31 de mayo de 2024 | 12:15hs.

Tras el anuncio de la apertura de importaciones para bienes de la canasta básica, los supermercados de la provincia de Buenos Aires comenzaron a ingresar productos y planean la entrada de más. La mayoría de la mercadería vendrá de países limítrofes, especialmente Uruguay y Brasil. Y ya miran a Europa y Asia.

En Misiones, si bien esta situación aún no se ha reflejado, los comerciantes esperan que los proveedores hagan el nexo para la llegada de estos artículos de origen extranjero. Lucas kerps, empresario supermercadista, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y explicó: "Nosotros no hemos tenido oferta de alimentos importados, estuve recorriendo el salón de un colega competidor que es la única cadena que tenemos a nivel nacional acá en Posadas y no he visto tampoco. Sí estuve por otras ciudades del país y se podían ver en las cadenas nacionales que tienen la participación en otros países varios productos importados".

"El artículo que viene es importado con un basado de origen en el extranjero, no es un producto que se produce afuera y se envasa con industria argentina. Fuimos consultando con algunos distribuidores, porque ellos van a ser la conexión con el distribuidor, que tiene una representación exclusiva de una marca", refirió.

A continuación sostuvo que esta situación se da tal vez por la falta de costumbre de comprar estos artículos, "estamos esperando que este circuito de comercialización y y producción en grandes fábricas empiecen a notarse a través de los distribuidores, la presencia de productos que nosotros los tenemos vistos pero que nos vamos a encontrar que no es de producción nacional".

"Hasta el momento nos han dicho que probablemente existan productos relacionados a la limpieza pero eso no vi en Buenos Aires, lo que si vi fue café, lácteos y fideos. Creemos que estas cuestiones apuntan a frenar la inflación y vemos que ha bajado el precio en productos derivados de azúcar como dulces, mermelada y golosinas", enumeró.

Keerps en ese sentido recalcó que otro producto que ha bajado los precios es el aceite como también la tomateria, la yerba y probablemente tengamos algunos productos de pescado enlatado, "y hay que tener en cuenta que los próximos días nos vamos a encontrar con un leve aumento en lo que son harinas y arroces por la cuestión climática que azotó a Brasil".

"En Misiones tenemos la posibilidad de cruzar la frontera con Brasil donde tenemos todos los productos importados y uno se da cuenta que realmente el de producción nacional es mucho más caro y entonces va a empezar a suceder el ingreso de estos artículos pero no quiere decir que todos van a venir a destruir la producción nacional porque siempre hemos hecho buenos productos y eso hay que destacar", finalizó.