Claudia Karabyn expone su esencia con ‘Sangre azul’ | El Territorio

La artista exhibe su tercera muestra de la mano del curador Andrés Gorzycki. Se trata de unas 40 obras que exploran lo onírico e imaginario y estarán disponibles al público durante 20 días. Una exhibición que aspira a contagiar la idea de que el arte “es un mundo posible para todos”

viernes 31 de mayo de 2024 | 0:14hs.

Compartiendo su intimidad, abriendo su casa y exponiendo su esencia, Claudia Karabyn presenta ‘Sangre Azul’, una muestra individual con alrededor de 40 obras de su autoría.

Se trata de una serie de pinturas y dibujos que exploran paisajes imaginarios, seres mitológicos y símbolos secretos que se exhiben desde esta noche en su casa-taller y seguirán dispuestas a la vista del público durante 20 días. El montaje forma parte de Germen, un proyecto del curador de arte Andrés Gorzycki -curador de esta muestra y de otras varias desde el 2021- con el fin de mostrar las obras de artistas que confían en su práctica y se animan a exponer en espacios no convencionales.

“La idea surgió luego de que Andrés viera mi pieza Avatar, un felino azul que pinté hace un tiempo y nació de un sueño. Esta obra es la que generó el texto conductor de Andrés para el montaje que sigue un hilo particular”, explicó Karabyn en diálogo con El Territorio, en la previa de la exhibición. Y, dejando espacio para la curiosidad, adelantó que la obra tiene mucha fantasía: “Soy una persona hipersensible, y como a todo lo sensible, el mundo nos abruma; por eso creo mis obras desde la fantasía, desde el ir más allá”.

La muestra reúne así piezas con animales oníricos, naturaleza deformada, inventada. “Me salgo un poco de las pinturas realistas, el paisaje misionero típico del caminito de tierra colorada o el yaguareté. Voy más allá, y es como que necesito ir más hacia allá; tengo toda esta sensibilidad, esta cosa intuitiva, perceptiva, que la tengo que poner en algún lado y lo pongo en mi arte, en mi pintura”, detalló. “Hay eso, hay mucho de espacios, de ventanas, de puertas, que siempre se abren a algo que no se sabe”, agregó.

Una pasión que llegó con los años

Esta es la tercera muestra que la artista de 51 años lleva adelante desde que comenzó a pintar a sus 45. “Es un modo de expresión para mí que lo descubrí un poco tarde. Bueno, en realidad no; porque creo que todo se da cuando se tiene que dar. A mí se me dio después de los 40 y ahora que estoy en esto lo disfruto mucho”, resaltó quien se animó a pintar luego de que una amiga le recomendara hacer mandalas. “Creo que pude hacer dos, porque mi tipo de personalidad no es para eso. Pero bueno, así es como que me adentré al mundo del arte y me largué de una manera más autodidáctica”, contó.

Cautivada por el arte como medio de expresión, Claudia detalló también que intentó tomar clases profesionales pero no le resultó ya que le cuesta dejarse guiar por la técnica tradicional. “Me motiva más la pureza o la sensatez que tiene el pintor. Cuando pinto dejo mi personalidad de lado y disfruto lo que estoy haciendo, conecto con lo que estoy haciendo. Podría decirse que lo tomo como algún tipo de meditación”; dijo quien no sigue patrones o formas, sino más bien refleja su esencia “desde otro estado de conciencia”.

Y, siguiendo esa línea de salirse de lo tradicional académico, decidió exponer en su casa, un espacio nada convencional para el arte. Fue así como Andrés desmontó el living de su casa y allí dispuso una gran variedad de obras que se pueden visitar todos los martes y jueves, por la tarde.

“Es otra dinámica de exposición y a la vez es muy jugado porque no deja de ser una desnudez; abrí mi intimidad ya mucho más allá de sólo compartir lo que pinto, que es un montón”, reflexionó. Y continuó: “Lo hago porque me gustaría que a otras personas les toque un pedacito del alma el observar arte; el mío y el de otros. La intención es que la gente se acerque y que sea inspirador para ellos. Aspiro a contagiar un poco esto de que el arte es un mundo posible para todos”.

Los interesados en visitar la muestra ubicada en la casa de Claudia, en el barrio El Palomar, pueden agendar previamente una visita al instagram @claudiakarabyn. La exposición estará disponible al público los martes y jueves de 16 a 19.