Cavani se retiró de la Selección de Uruguay | El Territorio

El Matador, goleador de Boca, decidió dar por finalizada su etapa en la Celeste tras 16 años: no jugará la Copa América de Estados Unidos 2024

jueves 30 de mayo de 2024 | 20:59hs.

Edinson Cavani, goleador de Boca, comunicó su decisión de retirarse de la selección de Uruguay: no jugará la Copa América de Estados Unidos 2024. De esta manera, deja la Celeste sin ser parte del ciclo de Marcelo Bielsa.

Esta tarde, a través de un comunicado en redes sociales, el Matador -quien estaba en la lista preliminar del Loco para el certamen continental- informó que se despide del conjunto nacional uruguayo, camiseta que defendió por 16 años.

"Mi querida Celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos", fue lo primero que escribió Cavani, el segundo máximo goleador histórico de la Selección de Uruguay. Y agregó: "Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país".

"Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar", afirmó el goleador. Y sentenció: "Hoy quiero dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!".

La historia de Cavani en la Selección

Entre sus participaciones con la Mayor, la Sub 20 y la selección olímpica, Edinson Cavani marcó 58 goles en 136 partidos con la camiseta de Uruguay. El emblemático goleador disputó cuatro Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y cinco ediciones de la Copa América (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019 y 2011).

El Matador fue un símbolo de la Celeste de la última década e integró los planteles que lograron llegar a las semifinales de la Copa del Mundo 2010 y luego se coronaron campeones del certamen continental en 2011, de la mano del Maestro Oscar Washington Tabárez.

La última vez que defendió la camiseta de Uruguay fue en Qatar 2022, donde el conjunto charrúa -dirigido por Diego Alonso- quedó eliminado en la fase de grupos (finalizaron terceros en el Grupo H, detrás de Corea del Sur y Portugal).