Un pedido vecinal que se repite en Jardín América | El Territorio

El mal estado de los caminos genera inconvenientes en los días de lluvias. Las precipitaciones causan problemas para los vecinos que desean trasladarse al casco urbano. En Jardín América, el caso viene ya desde hace un largo tiempo. Vecinos de las colonias deben convivir con esta situación, con atraso en el trabajo y el impedimento de llegar a la ciudad para ofrecer productos. Un ejemplo representan los feriantes que llegan a la galería de la Municipalidad para vender verduras frescas los martes y viernes. Deben buscar alternativas para llegar y en algunos casos no pueden acudir por esta causa.

Nelson Gertel, residente de Colonia Oasis (Jardín América), es presidente de la feria franca y dijo a El Territorio: “Cuando llueve mucho se complica, hay que usar el tractor para salir a la ciudad y hay oportunidades que nos debemos ayudar entre vecinos para salir e ir al casco urbano”.

Por otra parte, José Suárez, dedicado al sector maderero,contó que cada vez que llueve el trabajo se ve perjudicado al no poder entregar material ya que no puede salir de la colonia. Afirmó que los caminos están en muy mal estado desde hace varios años y con las lluvias se suspende la mano de obra, ya que no se puede transitar con los camiones.

“En un momento vino Vialidad Provincial, hizo bacheo puntual por partes, no fue un trabajo profundo, incluso trajeron un vibropisonador, que bajaron el carretón y la máquina no funcionaba, básicamente quedó una motoniveladora, que fue para la foto, pero no funcionó”, expuso.

Desde la comuna

Por su parte, Alan Klein, director de Obras Públicas de la Municipalidad de Jardín América, brindó detalles de lo hecho desde el inicio de gestión en diciembre último: “Primero se hizo una planificación en la que a partir del equipamiento disponible se buscó formar un grupo con un conjunto de máquinas y camiones, que en una primera etapa trabajaría por zonas o colonias, en un período de tiempo determinado, cuya prioridad era solucionar problemas de tránsito y bañados”.

“Para concretar con el poco recurso que se disponía, tratamos de ayudar a la mayor cantidad de colonos posibles”, dijo Klein.

Por ello, se prevé hacer una segunda ronda de arreglos. “Por desgracia, el mal estado de máquinas y falta de mantenimiento de la gestión anterior nos limitó en cantidad de equipos disponibles y por ende, en el alcance de los arreglos, pero con gestiones que se hicieron desde un principio, de forma gradual se pone en marcha más máquinas y en sí hacer un mejor servicio”.

Además, el titular de Obras Públicas contó que queda muchísimo por hacer en distintos puntos de la ciudad, ya sea en el casco urbano como barrios y colonias. De por sí el estado de abandono de los caminos era importante, por eso la primera ronda de planificación fue lenta. Además, aseveró que las lluvias atrasan y dificulta la evolución de los arreglos. A esto se debe sumar la falta de limpieza de cunetas y desagües y agravó la situación contada anteriormente. Por ello, uno de los compromisos troncales que se puso en marcha fue el tránsito tanto en colonias como barrios de la localidad.

Consideró que en la actualidad, a pesar de no haber llegado a todas las colonias, hay caminos en los que lograron resolver el problema, pero se debe seguir con los trabajos.

“Es menester contar que se trabajó en zonas donde hubo abandono prolongado de varios años, por ello el deterioro es generalizado; este desafío lleva su tiempo y lo importante es que se decidió hacer frente a la situación, y esto va a generar que los caminos puedan estar en mejor estado”, cerró.

