Sospechoso de chocar y matar a una estudiante en medio de una persecución narco fue detenido en San Javier | El Territorio

Marcelo F. (49) fue apresado tras allanamientos en La Dulce este lunes. Se lo acusa del homicidio de Manuela Ponce (21), atropellada por un auto cargado con marihuana.

lunes 27 de mayo de 2024 | 22:19hs.

Un farmacéutico de San Javier fue detenido durante la noche de este lunes como el principal sospechoso de chocar y matar a una joven estudiante con un vehículo cargado de droga. Los hechos ocurrieron el jueves en medio de una persecución con Prefectura Naval Argentina en la localidad correntina de Santo Tomé.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes de la investigación, el implicado fue identificado como Marcelo F. (49), detenido en la localidad fronteriza tras la realización de allanamientos en la farmacia ubicada sobre la calle Libertad, en pleno centro, y su domicilio a muy pocas cuadras del lugar, frente a la Municipalidad.

El caso mantiene conmocionada a la provincia de Corrientes. La víctima es Manuela Jaqueline Ponce (21), estudiante del profesorado en nivel inicial, que todos los días a la hora del hecho hacía el trayecto desde el Instituto Superior Jorge Luis Borges, donde estudiaba, hacia su casa. Justo esa jornada salió algunos minutos antes.

Según lo reconstruido hasta el momento, el siniestro ocurrió sobre ruta provincial 94, en cercanías a la zona conocida como "Los Tres Tubos". Todo empezó con un procedimiento rutero de PNA, que vio como un Renault Fluence los esquivó, iniciando así una persecución a toda velocidad.

En medio de esa carrera, el conductor del coche pasó de forma imprudente a un camión, impactando de frente contra la motocicleta que conducía Ponce. La joven falleció en el acto, mientras que el coche en fuga quedó prácticamente girando en la calzada por la violencia del impacto.

De todas formas el o los ocupantes pudieron salir y subirse a un vehículo de apoyo, que aparentemente estaba haciendo de puntero. Lastimosamente lograron escapar. Cuando los uniformados de la fuerza federal llegaron al sitio se encontraron que en el Fluence había una una carga con 240 kilogramos de marihuana.

Investigación

Lo primero que establecieron los investigadores es que el vehículo estaba radicado en Apóstoles y que había una autorización de manejo para Marcelo F., el ahora detenido, de La Dulce. Tenían que confirmar que era él quién conducía, pero el propio sospechoso le facilitó el trabajo con una denuncia realizada ante la Policía de Misiones.

Es que el hombre se presentó ante la Comisaría local y denunció - a grandes rasgos - que en cercanías a la localidad de Azara fue abordado por delincuentes armados, quienes lo obligaron a manejar su coche hasta el lugar donde se cargó la droga. Siempre según este relato, en pleno viaje, también bajo amenazas y con un arma apuntándole, lo obligaron a evadir el control y escapar.

Se trata de una historia poco verosímil, que disparó las investigaciones durante el fin de semana en Misiones. Finalmente este lunes, por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, se concretaron los procedimientos y la detención por uniformados de esa localidad, con apoyo de sus pares de Santo Tomé y Garruchos.

El sospechoso permanece alojado en una celda a la espera de su traslado a sede judicial para la declaración indagatoria. En esa instancia, creíble o no, el hombre tendrá la posibilidad de ratificar o no sus dichos, que deberán ser corroborados por la instrucción. Por otra parte, la Justicia ordinaria el fiscal Facundo Cabral abrió una investigación por el accidente fatal, caratulado como “homicidio simple con dolo eventual”.

No se descarta que los expedientes se unifiquen.

La investigación continúa para tratar de dar con los demás involucrados en la maniobra. Al respecto, fuentes del caso señalaron que por el momento no pudieron dar con material de las cámaras de seguridad de la zona - hay un tótem justo en el lugar del accidente - porque al parecer no estaban funcionando.

Por esta razón se pide a quien haya visto parte de la secuencia y específicamente el vehículo en el cuál escaparon los narcos, se acerque a la dependencia más cercana o se comunique con las líneas telefónicas a fines.