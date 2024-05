Crisis en la Selección femenina: tres jugadoras renunciaron por destrato de la AFA | El Territorio

El ente mayor del fútbol nacional suma un nuevo capítulo polémico en su interna después de conocerse la baja de tres jugadoras citadas a concentrar en Ezeiza para los duelos amistosos con Costa Rica. La misionera Yamila Rodríguez lamentó la situación

lunes 27 de mayo de 2024 | 19:30hs.

La selección femenina de fútbol vive momentos turbulentos después de conocerse las renuncias de tres jugadoras de cara a los próximos amistosos con Costa Rica.

Laurina Oliveros, Lorena Benítez y Julieta Cruz comunicaron en sus redes sociales que se bajan de la selección mayor argumentando críticas directas al trato desigual de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Mediante un posteo en Instagram, Benítez denunció que en los entrenamientos de la concentración las chicas no reciben desayuno ni almuerzo. “¿La respuesta de siempre? ‘No hay plata’”, escribió, detallando que sólo les ofrecieron un sándwich de jamón y queso y una banana.

Para colmo la actual jugadora de Boca remarcó que ya les comunicaron que el plantel no iba a recibir viáticos por esta fecha Fifa y tampoco entradas para los familiares.

“De mi parte, decido no seguir dando la cara, poniendo el pecho por personas que sólo aparecen para la foto”, cerró Benítez. A ella también se le sumó Cruz con las siguientes palabras: “Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”.

El conflicto interno cada vez resuena más en AFA recordando que la Selección jugará este viernes con Costa Rica desde las 20.10 en el estadio Ciudad de Buenos Aires, y el lunes 3 a la misma hora en Vicente López ante la misma rival.

Por su parte, la misionera Yamila Rodríguez -quien está por arribar al país proveniente de Palmeiras para concentrar con la Selección- posteó en Twitter: “Uff, ni llegué y ya empezamos mal”.