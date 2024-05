Roland Garros: Rafael Nadal cayó ante Alexander Zverev en tres set corridos | El Territorio

Es español perdió por 6-3, 7-6 y 6-3 ante el número cuatro del mundo. Pese a que tuvo a todo el público a su favor, el máximo ganador del Gran Slam parisino no pudo ante la potencia del alemán

lunes 27 de mayo de 2024 | 14:55hs.

De manera temprana Rafael Nadal le dijo adiós a Roland Garros después de caer derrotado ante Alexander Zeverev, número cuatro del mundo, por 6-3, 7-6 y 6-3. El español tuvo algunos ratos de lucidez, principalmente en el segundo parcial, cuando llevó el partido a tie-break, pero se notó la falta de ritmo y competencia de los últimos meses.

Por su parte, Zverev cumplió con su parte. Hizo un partido correcto, lo que le alcanzó para superar al español, un rival siempre duro en este tipo de superficies. Fue la primera vez en su larga e ilustre carrera que Nadal pierde dos partidos consecutivos en canchas de arcilla y la primera vez en la que cae en un duelo previo a la cuarta ronda del Abierto de Francia. El historial del astro español en el Slam en polvo de ladrillo quedó en 112-4.

Al término del encuentro, el español dijo algunas palabras y no descartó volver a París: “No se si será la última vez, es difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Hay un gran porcentaje de que no regrese, pero todavía no puedo asegurarlo.”, indicó Rafa ante la constante ovación de los fanáticos.

Párrafo aparte merece el público del Gran Slam parisino que apoyaron a Nadal durante todo el partido, festejando sus puntos y generando una ovación en cada intervención. Por primera vez en la historia, la legendaria pista central Philippe-Chatrier estuvo totalmente llena para un duelo de primera ronda.