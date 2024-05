Escándalo en Benetton: este es el grave motivo por el que renunció su heredero | El Territorio

Luciano Benetton, el creador del enorme grupo de textil y dueño de miles de hectáreas de la Patagonia argentina, anunció su retirada de la empresa.

lunes 27 de mayo de 2024 | 13:00hs.

Luciano Benetton, uno de los fundadores del famoso Grupo Benetton, sorprendió a Italia y al mundo de la moda al anunciar su renuncia a la presidencia de la empresa. En una reveladora entrevista con el Corriere della Sera, Benetton acusó al CEO, a quien él mismo había elegido, de ocultarle la situación financiera de la empresa, mencionando un "agujero dramático" de al menos 100 millones de euros que podría ascender hasta 230 millones.

"Confié y me equivoqué. Me traicionaron," expresó Benetton al periodista Daniele Manca. Descubrió problemas en la empresa en septiembre del año pasado, pero los ejecutivos le aseguraron que todo estaba bajo control. Con el tiempo, Benetton se dio cuenta de que los números no cuadraban y que el problema era mucho más grave de lo que le habían descrito.



Además de su impacto en la industria textil, el Grupo Benetton es conocido en Argentina por ser uno de los mayores terratenientes en la Patagonia. A través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), tiene enormes extensiones de tierra donde producen lana ovina, carne vacuna y donde plantaron miles de hectáreas de pinos desde 2016. Estas actividades los han llevado a conflictos con grupos Mapuches, a quienes en 2017 ofrecieron donar 7,500 hectáreas en Chubut.

Fundado en 1965 por Luciano y sus hermanos Carlo, Gilberto y Giuliana en Treviso, el Grupo se hizo famoso por sus colores vibrantes y campañas publicitarias atrevidas. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 5,000 sucursales en todo el mundo y emplea a unos 6,000 trabajadores directos.

Luciano Benetton, de 89 años, se había retirado de la gestión diaria del grupo en 2012, cuando la empresa facturaba alrededor de 2,000 millones de euros anuales. Sin embargo, volvió en 2018, tras la muerte de sus hermanos Gilberto y Carlo, y eligió a Massimo Renon como CEO en 2019. Ahora, el ex jefe ejecutivo acusa a Renon de incompetencia o, peor aún, de ocultar la verdadera situación financiera.

Alessandro Benetton, hijo de Luciano y actual líder del holding familiar Edizione, intentó calmar las aguas tras la renuncia de su padre. Admitió que los 100 millones de euros representan una pérdida significativa, pero aseguró que planean inyectar 260 millones de euros para relanzar la marca, famosa por su campaña "United Colors of Benetton".

La salida de Luciano Benetton del holding se formalizará en la próxima asamblea, prevista para mediados de junio. La empresa continuará bajo la dirección de Alessandro, quien busca reparar los daños y continuar el legado de la familia en la industria textil y más allá.



uno de los fundadores del famoso Grupo Benetton, sorprendió a Italia y al mundo de la moda al anunciar su renuncia a la presidencia de la empresa. En una reveladora entrevista con el Corriere della Sera, Benetton acusó al CEO, a quien él mismo había elegido, de ocultarle la situación financiera de la empresa, mencionando un "agujero dramático" de al menos 100 millones de euros que podría ascender hasta 230 millones.

"Confié y me equivoqué. Me traicionaron," expresó Benetton al periodista Daniele Manca. Descubrió problemas en la empresa en septiembre del año pasado, pero los ejecutivos le aseguraron que todo estaba bajo control. Con el tiempo, Benetton se dio cuenta de que los números no cuadraban y que el problema era mucho más grave de lo que le habían descrito.

Además de su impacto en la industria textil, el Grupo Benetton es conocido en Argentina por ser uno de los mayores terratenientes en la Patagonia. A través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), tiene enormes extensiones de tierra donde producen lana ovina, carne vacuna y donde plantaron miles de hectáreas de pinos desde 2016. Estas actividades los han llevado a conflictos con grupos Mapuches, a quienes en 2017 ofrecieron donar 7,500 hectáreas en Chubut.

Fundado en 1965 por Luciano y sus hermanos Carlo, Gilberto y Giuliana en Treviso, el Grupo se hizo famoso por sus colores vibrantes y campañas publicitarias atrevidas. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 5,000 sucursales en todo el mundo y emplea a unos 6,000 trabajadores directos.

Luciano Benetton, de 89 años, se había retirado de la gestión diaria del grupo en 2012, cuando la empresa facturaba alrededor de 2,000 millones de euros anuales. Sin embargo, volvió en 2018, tras la muerte de sus hermanos Gilberto y Carlo, y eligió a Massimo Renon como CEO en 2019. Ahora, el ex jefe ejecutivo acusa a Renon de incompetencia o, peor aún, de ocultar la verdadera situación financiera.

Alessandro Benetton, hijo de Luciano y actual líder del holding familiar Edizione, intentó calmar las aguas tras la renuncia de su padre. Admitió que los 100 millones de euros representan una pérdida significativa, pero aseguró que planean inyectar 260 millones de euros para relanzar la marca, famosa por su campaña "United Colors of Benetton".

La salida de Luciano Benetton del holding se formalizará en la próxima asamblea, prevista para mediados de junio. La empresa continuará bajo la dirección de Alessandro, quien busca reparar los daños y continuar el legado de la familia en la industria textil y más allá.