Capri luchó pero no le alcanzó | El Territorio

En un partido electrizante, Taraguy superó a Capri 38 a 32, en la primera fecha de la segunda rueda del Regional de Rugby Zona Campeonato. A pesar de la notable remontada del Azzurro en el segunda tiempo, el equipo misionero no logró revertir la ventaja inicial de los correntinos.

domingo 26 de mayo de 2024 | 22:20hs.

En un emocionante encuentro disputado en la capital correntina, Capri cayó ante Taraguy por 38 a 32. Este enfrentamiento marcó el inicio de la segunda rueda del Regional de Rugby Súper 10 y mostró una gran diferencia en el rendimiento de Capri respecto al primer cruce entre ambos equipos al comienzo del torneo.

El primer tiempo fue dominado por Taraguy, que se fue al descanso con una amplia ventaja de 31 a 15. El partido comenzó con un try rápido del equipo local, pero Capri respondió con un ensayo y un penal para ponerse adelante 10 a 7. Sin embargo, la intensa presión de Taraguy y su juego veloz por los costados les permitió anotar cuatro tries adicionales, dos de ellos convertidos por el jugador Meabe. Capri solo pudo responder con otro try, cerrando el primer tiempo con una desventaja considerable.

En la segunda mitad, los dirigidos por Eduardo “Mole” Ramírez mostraron una gran reacción. Aunque Taraguy amplió su ventaja con un nuevo try convertido, llevando el marcador a 38 a 15, Capri no se dio por vencido, mejoró su desempeño en las posiciones fijas y móviles y el equipo azzurro comenzó a avanzar con más firmeza en el campo contrario. Esto les permitió anotar tres tries, uno de ellos convertido, cerrando el marcador final en 38 a 32.

La notable remontada de Capri en el segundo tiempo puso en aprietos a Taraguy, que no tuvo un final de partido tan tranquilo como había anticipado al inicio de la segunda mitad. A pesar de la derrota, Capri demostró y dejó en claro que tiene potencial para competir en lo que resta de la Zona Campeonato.