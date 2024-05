Alivio en Salto Encantado, Carolina se comunicó con su familia: "Está bien" | El Territorio

Alivio en Salto Encantado, Carolina se comunicó con su familia: "Está bien"

"Recién me llamó y me dijo que está bien, pero no contó dónde está", avisó la hermana. "Me dijo eso, por teléfono. Lloré porque me emocioné al escuchar su voz"

domingo 26 de mayo de 2024 | 12:30hs.

Después de casi una semana de angustia e incertidumbre, Carolina Elsa Dornelles, de 41 años, oriunda de la localidad de Salto Encantado y de quien no se sabía nada desde el lunes, se comunicó por vía telefónica con su hermana y aseguró que está bien. Edith Dornelles fue la encargada de avisar a El Territorio para que la comunidad, que se mostró colaborativa replicando la búsqueda, esté al tanto de la novedad. "Recién me llamó y me dijo que está bien, pero no contó dónde está", avisó. "Me dijo eso, por teléfono. Lloré porque me emocioné al escuchar su voz, uno siempre piensa lo peor lamentablemente", añadió Edith. Según la breve charla que tuvieron, su hermana se comprometió a llamarla en las próximas horas de este domingo "para contarme más y decirme dónde está, pero me pidió que no me preocupe, que inclusive ya habló con sus hijas". Eso significó un alivio para todos en la localidad, cuyos habitantes la conocen por su profesión de peluquera. Tal como fue publicado anoche, Carolina dejó una nota a su familia, borró sus redes sociales, desactivó su número de teléfono y nadie más supo de ella desde el lunes, luego de abandonar su hogar. Según Edith en los últimos días no demostró haber estado preocupada por alguna cuestión en particular, ni tampoco manifestó su decisión de marcharse de ahí la desesperación por encontrarla. Se supo también que hizo una exposición policial avisando que se fue por voluntad propia. "Es un alivio para todos", concluyó Edith, agradeciendo a todos.

Campartí esta nota: