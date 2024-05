Desesperada búsqueda de Carolina: "Dejó una nota y se fue, no sabemos nada más" | El Territorio

Carolina Elsa Dornelles, de 41 años, el último lunes abandonó su hogar en la localidad de Salto Encantado, borró sus redes sociales, su número de teléfono y nadie más supo de ella. Por estas horas la búsqueda es angustiante y se replica.

sábado 25 de mayo de 2024 | 21:34hs.

Hace cinco días que Carolina no se contacta con su familia. //Foto: Facebook.

"Te estamos buscando, si ves por favor comunicate conmigo". El posteo de Edith Lurdes Dornelles en Facebook es casi una súplica a su hermana, Carolina Elsa Dornelles, de 41 años, quien el último lunes dejó una nota a su familia, borró sus redes sociales y nadie más supo de ella. Por estas horas la búsqueda es angustiante y se replica.

"El lunes por la mañana dejó una nota y se fue, no sabemos nada más", contó Edith en un breve contacto que tuvo con El Territorio. "Eliminó sus redes sociales, número telefónico", alertó, sumando más incertidumbre a la situación.

Carolina Elsa es peluquera, vive en la localidad de Salto Encantado (Kilómetro 2012), y de acuerdo a lo que recordó la entrevistada, en los últimos días no demostró haber estado preocupada por alguna cuestión en particular, ni tampoco manifestó su decisión de marcharse del hogar. "En la nota contaba que decidía irse porque no se sentía cómoda, que nadie era culpable y a sus hijas, que cuiden al papá, o sea, al marido de ella", reveló Edith, sin poder confirmar si la letra de dicho escrito pertenece efectivamente a su hermana.

En ese contexto, sumó un dato que los desconcierta: "Hizo supuestamente una exposición policial que se fue por voluntad propia, supe el martes", lo que generó dificultades al momento de pretender hacer una denuncia por desaparición de persona. "No me tomaron la denuncia", lamentó, sin dejar de mencionar su preocupación: "Pero no se sabe nada".

"Estamos preocupados por no saber su paradero. Si lee esto que se comunique con sus hijas, ellas están desesperadas por no saber nada", expuso Edith, quien describió a su hermana como "amorosa, carismática, madre ejemplar, la mejor peluquera de esa localidad. Sus clientes la adoran y están todos esperando por ella".

Por datos o si alguna persona puede informar dónde puede estar, Edith puso a disposición su número de teléfono: 3755553744.