Los jugadores de Vélez denunciados por abuso rompieron el silencio: “No drogamos a nadie” | El Territorio

viernes 24 de mayo de 2024 | 18:00hs.

Braian Cufré y Abiel Osorio, dos de los futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual contra una joven tucumana, hablaron a dos meses del inicio de la causa, desde el departamento en el que cumplen la prisión domiciliaria.

En diálogo con el periodista José Romero Silva negaron los dichos de la víctima y aseguraron que no hubo violación y que “todo lo sucedido en la habitación fue consentido”.

En primer término explicaron que decidieron salir a hablar para responder a la entrevista que dio la víctima en TN días atrás. Allí, la joven dio detalles de lo ocurrido aquella noche y describió la participación de cada uno de los cuatro denunciados en el hecho. “Se nos acusa de algo muy grave y es algo que no pasó así”, afirmó Cufré.

Abiel Osorio fue más allá al asegurar que “quieren justificar cuestiones que en sentido común sin ser abogado te das cuenta” y detalló: “Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, imágenes, videos del hotel que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”.

En cuanto al vínculo con la víctima, Cufré afirmó no conocerla previamente. “Dos o tres días antes de viajar a Tucumán ella me había mandado mensaje y nunca le respondí. De hecho el día que jugamos con Atlético de Tucumán y después del partido cuando nos subimos al micro, me manda otro más a lo que yo no le respondo”.

Respecto al hecho, afirmaron: “Nunca pasó nada malo ahí dentro”, aunque no entraron en detalles: “Yo lo que tuve que decir lo dije ante un juez, dije lo que pasó. Todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”, manifestó Cufré.

En tanto Osorio, declaró: “Nosotros no drogamos a nadie, como dicen por ahí. No obligamos a nadie en contra de su voluntad, confío en Dios, en la justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible”.