Conductor embistió a un docente en un corte de ruta en Pozo Azul | El Territorio

viernes 24 de mayo de 2024 | 17:11hs.

El docente no hizo la denuncia ante el pedido de disculpas del conductor. //Foto: captura de video.

La manifestación de los docentes, que cortaron el tránsito en la intersección las rutas provinciales 17 y 20 durante la mañana de este viernes, casi terminó en tragedia, cuando el chofer de una empresa de encomiendas que circulaba en sentido Eldorado-San Pedro, salió de la fila, insultó y sin medir consecuencias, embistió a un docente, que no sufrió lesiones, pero la actitud generó indignación.

Sucedió luego de un acto conmemorativo por el 25 de Mayo, este mediodía, cuando estaban por levantar el corte de ruta y un automovilista comenzó primero a insultar a los docentes que impedían el tránsito. "Son unos ignorantes, vagos, yo si no trabajo no cobro", dijo el chofer de una unidad de reparto, que luego aceleró sin respetar la medida hasta donde estaba el otro grupo de docentes sobre la arteria provincial 20.

"Cuando veo que se acerca para cruzar, me acerqué, lo saludé y en eso vienen colegas y un policía corriendo diciendo que no lo dejáramos pasar, fue cuando avanzó sobre mí y el vehículo me chocó a la altura del pecho", contó a El Territorio, Marcelo Ragotin.

Luego de lo ocurrido, el docente mantuvo contacto con la empresa y logró comunicarse con el chofer, quien de muchas maneras pidió disculpas, arrepentido por cómo actuó y que no tomó conciencia en el momento de que pudo haber terminado en tragedia. El docente, no realizó la denuncia. "Simplemente quiero que recapacite por lo que hizo", concluyó.