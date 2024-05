A días del inicio del juicio por la muerte de Maradona, piden investigar la desaparición de una prueba clave | El Territorio

El proceso debe iniciar el 4 de junio, aunque hay serias dudas de que pueda realizarse.

viernes 24 de mayo de 2024 | 10:45hs.

En las últimas horas, un abogado se presentó ante una Fiscalía de La Plata para pedir que se investigue el faltante de una prueba clave en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. La solicitud se hizo a pocos días del inicio del juicio, programado para el 4 de junio.

El periodista Rodrigo Alegre de TN explicó este jueves que un abogado se presentó en la Fiscalía número 15 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías, para preguntar qué pasó con el faltante en la muestra de orina que retiraron del cuerpo del exfutbolista el día de su muerte.

Semanas atrás se había dado a conocer nueva pericia medica que puntualizó que del cuerpo de Maradona, durante la autopsia, se habían extraído 300 mililitros de orina y que al laboratorio de la Policía Científica tan solo llegaron 24ml. Es decir, la muestra registró un faltante, cuando lo mínimo que se necesita para establecer la posible ingesta de tóxicos es de 50ml.

La muestra de orina es una prueba clave ya que, según este nuevo informe firmado por el Dr. Pablo María Ferrari, el ídolo falleció por paro cardiorrespiratorio agudo, aunque agrega que este episodio pudo haber durado pocos minutos y que pudo haber sido provocado por un patrón natural o la presencia de algún agente tóxico externo.

“Académicamente se podría indicar como causal del evento agudo mencionado, a la arritmia ventricular aguda de origen orgánico y natural, condicionado por las morbilidades mencionadas y/o a la acción externa de un elemento distinto al natural, no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas indicadas terapéuticamente, injurioso ostensiblemente sobre el miocardio por acción directa, causante de la mentada isquemia, ya que el paciente tiene antecedentes próximos y de larga data de consumo, no pudiendo descartar su presencia y/o recaída, léase sus conductas indiciarias de consumo en aumento citadas sobre el “alcohol” y los antecedentes de “Cocaína”, en el presente informe”, recalca el documento.

¿Se posterga el juicio por la muerte de Diego Maradona?

Alegre comentó, además, que el juicio por la muerte del ídolo podría no comenzar el próximo 4 de junio, tal como fue establecido por la Justicia. “Todo el mundo con quien hablás dice que no se va a hacer, que no se llega por una serie de apelaciones de juicio por jurados o juicio técnico. Es decir, si va a haber tribunal popular que enjuicie a los acusados o si van a ser tres jueces del Tribunal número 3 de San Isidro”, explicó.