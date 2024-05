Conversatorio en el Cambas sobre el derecho a elegir cómo parir | El Territorio

Será este viernes a las 17 en el Museo Aníbal Cambas, gratuito y abierto a toda la comunidad. Disertarán Paula Pisak, Florencia González, Ana Rojas Miguez, Noelia Rossano y María Eva Giménez

Este viernes 24 de mayo tendrá lugar en el Museo Aníbal Cambas un conversatorio sobre el derecho a elegir cómo parir con disertaciones de importantes referentes en el tema en la tierra colorada. Será a partir de las 17 con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad y a profesionales de la salud que quieran asistir.

Participarán de la cita Paula Pisak, abogada y víctima de violencia obstétrica; Ana Rojas Miguez, licenciada en obstetricia; Florencia González, abogada en derechos humanos de las mujeres y disidencias sexuales; Noelia Rossano, puericultora y la concejal María Eva Giménez.

Durante el encuentro se abordarán desde los derechos que garantiza la Ley de Parto Respetado, cómo actuar ante la violencia obstétrica, la lactancia y lo que se hace y puede hacer desde el Estado.

“La decisión de cómo parir es de cada una, pero del otro lado tiene que estar la información real. Que esa persona esté cuidada en esos casi 10 meses que está asistiendo a las consultas y que realmente haya una veracidad, una coherencia, nada oculto, porque la verdad es que hay muchísimas más cesáreas que son innecesarias, cuando la OMS pide que no pase el 18% y estamos elevados en Misiones. En 2022 era del 60% los partos por cesárea”, sostuvo Noelia Rossano en diálogo con El Territorio.

Y agregó: “Tiene que haber información porque muchas veces las personas pueden llegar a decidir en base a miedos culturales o a cómo vivió su hermana, su mamá, amigas, o como se ve en las películas de Hollywood y parece que es todo feo”.

La puericultora dejó en claro que un parto por cesárea por sobre uno vaginal no “te hace más o menos madre” y considera que el alto porcentaje de cirugías tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas el miedo de la persona gestante, como la falta de paciencia o información del personal de salud.

“Quizás pesa mucho más esto, lo de la rapidez, que somos un número, porque también se da en los partos vaginales. Con el parto vaginal también a veces sos un número 'estás hace un montón con este trabajo de parto, dale aceleremos', nos ponen goteo que es la oxitocina, que no es propia nuestra, a veces funciona y a veces falla, entonces los médicos aparecen con que la cesárea viene y fue la salvadora. Y en realidad manipulamos e intervenimos un montón en ese trabajo de parto. Parir es algo fisiológico como ir al baño, como aprender a caminar, a hablar. Dar la teta también es fisiológico, entonces no toquemos ese momento”, remarcó.

“Hoy día sigo abogando, promocionando, promoviendo un parto vaginal, pero no por eso voy a señalar la cesárea, yo la tuve y no por eso soy menos madre. Primero la información, porque si uno no tiene información no puede tomar una decisión y tomarla bajo miedo infundado no está bueno”, relató.

En esa línea, celebró que crece la cantidad de profesionales de la salud que acompañan de una manera respetuosa y amorosa todo el proceso de la madre hasta el parto y después de ello. Mañana acompañarán algunas como Cecilia Rosés y Rocío Portillo, entre otras.

“La ley de Parto Respetado no sólo es el derecho a parir, sino que también el derecho a amamantar, si una persona gestante quiere amamantar, tiene el derecho de poder estar acompañada. También acompañar a la que no quiere, un profesional especialista en el tema por lo que le va a suceder a nivel fisiológico y emocional”, cerró Rossano.