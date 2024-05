Passalacqua: Ahora Neumáticos y otras medidas | El Territorio

El mandatario provincial abre el año legislativo con el discurso de gestión, dando a conocer el estado general de la administración y el movimiento de los fondos del ejercicio anterior y los ejes de su gestión

miércoles 01 de mayo de 2024 | 10:11hs.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones. / Foto: Matías Peralta

El gobernador de la Provincia de Misiones, Hugo Passalacqua da inicio al periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Dipitados con un discurso que hace hincapié en el estado general de la administración y el movimiento de los fondos del ejercicio anterior y los ejes de su gestión.

En su discurso, el primer mandatario provincia busca reforzar como política pública un Estado eficiente, con un fuerte acento en lo social, manteniendo el cuidado de la población reforzando y optimizando el sistema de salud pública y continuando con el desarrollo de la educación de vanguardia. Para ayudar a las familias y a las pymes, el mandatario apunta a sostener los Ahora en todas sus variedades, como además la vigencia del Fondo de Crédito.

El gobernador comenzó su discurso realizando una consideración de como está el país, y la provincia, en materia económica y política. "La situación no es fácil, pareciera un deja vu encontrarnos con una crisis que a todos nos consta, y de la que estoy seguro que vamos a salir porque los misioneros tenemos un ancho bajo la manga, que es su gente y su voluntad de progresar", comenzó diciendo el gobernador de Misiones. Y llamó a "tirar del carro a la par pese a las diferencias políticas".

Aseguró además que "la renovación no puede hacerse a un lado en nada, salga bien o mal siempre afrontarnos lo que tenemos que hacer. La cobardía política es inadmisible en estos tiempos", aseguró. E indicó que "hoy gobernar es buscar consensos, y si no los hay, crearlos", en lo que pareció un mensaje por elevación al gobierno nacional. "Estamos diciendo que somos un espacio políticamente responsable, inclusivo en opiniones como en su génesis cuando Carlos Rovira invitó a diferentes corrientes políticas a encontrarnos en un punto común, el bienestar de los misioneros".

Se indicó que desde el gobierno provincial "trabajamos siempre convocando, jamás excluyendo, por eso se incorporan jóvenes a nuestro espacio" y allí aseguró con solidez que "ni antiguas, ni nuevas grietas entrarán a estas tierras, porque no suman, dividen y hacen daño". Sobre la actualidad de la opinión pública aseguró que "las personas votan a quienes estiman les hará más felices, es así de simple, pero si su candidato pierde no significa que este debe oponerse a todo. Siempre se hizo y se pensó así, dicotómico, pero me di cuenta de que a quienes no les toca ganar tiene varios caminos como opción". Allí ensayó una explicación sobre cómo será el rol de la renovación en este tiempo político de la Argentina. "Vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. Primero Misiones, a no desviarse de este paradigma jamás", aseguró.

También afirmó que desde el gobierno de Misiones trabajarán para "no entorpecer el camino de un gobierno nacional con alta legitimidad de origen, así también le pedimos con energía a la Nación que respete la decisión de los misioneros que votaron estas políticas". Afirmó además, que esa relación con Nación "tendremos doctrinas y principios propios cada uno, pero aspiramos a trabajar con respeto, cooperativamente y con federalismo. No vamos a arriar las banderas de las luchas de Andresito" y llamó a crear un "destino colectivo sin sectarismos".

Anuncios

Luego, durante su discurso, destacó el éxito del programa "Ahora Misiones", calificándolo como único en el país, con 13 variantes diseñadas para respaldar el comercio local y proteger la economía familiar. Además, anunció la incorporación del "Ahora Neumáticos", que permitirá comprar los días lunes y martes en hasta 12 cuotas sin interés, a partir de la semana próxima. Passalacqua señaló que más del 10% de las ventas minoristas se realizan a través de estos programas, y aclaró: "El porcentaje que no paga el consumidor, mayormente lo asume el Estado y la otra parte el banco como agente financiero".

En cuanto a la estabilidad financiera de la provincia, Passalacqua informó que Misiones mantiene una calificación de BB+ otorgada por la calificadora Moody's. Esta calificación, explicó, es una referencia clave para los inversores, quienes evalúan los riesgos crediticios de una provincia, siendo bajos en el caso de Misiones debido a su bajo nivel de endeudamiento. A pesar de esta estabilidad, el gobernador enfatizó: "No tenemos intención de asumir deudas importantes que comprometan las finanzas. No vamos a gastar más de lo que ingresa".

El gobernador también destacó el rol del Fondo de Crédito de Misiones, que en 7 años ha contribuido al crecimiento de más de 2 mil emprendimientos, con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. Para impulsar aún más el emprendedurismo, anunció que este año elevarán el monto máximo de crédito a 15 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses. Además, informó sobre la incorporación de la Fiduciaria Misiones y la constitución del Fondo de Garantía Público de Misiones (FOGAMI), en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como un instrumento financiero adicional para apoyar a los emprendedores de la provincia.