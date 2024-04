Este domingo, clásico jardinense por el Provincial | El Territorio

Se vivirá una jornada cargada de fútbol, con partidos decisivos en el marco provincial, como así también atrapantes cotejos en la Liga de Puerto Rico.

jueves 25 de abril de 2024 | 9:54hs.

Foto: Esteban González

Un fin de semana a puro fútbol en la tierra colorada. Este domingo, se va a disputar el clásico jardinense entre Timbó vs. Jardín América por la cuarta fecha de la zona 4 del Torneo Provincial en la cancha del ‘Verde’.

El local no pudo ganar en lo que va del año, va en búsqueda del primer triunfo ante su eterno rival y seguir con chances de acceder a siguiente etapa del campeonato. En tanto, el ‘Lobo’ ganó los dos clásicos que se jugaron en el año y quiere seguir con la misma racha. Si gana el elenco visitante, estaría cerca de clasificar a instancias decisivas.

En cuanto a la Liga Regional de Puerto Rico, este domingo se juegan 2 cotejos y se va a completar el día jueves 2 de mayo con los respectivos partidos que deben jugar los elencos de la ciudad de Jardín América por el certamen doméstico.

Cronograma de Partidos:

Torneo Provincial, fecha 4 zona 4:

Club Timbó vs. Club Jardín América, domingo 28 de abril, 16 horas

Liga Regional de Puerto Rico fecha 5:

Atlético Garuhapé vs. Deportivo Montoya, domingo 28 de abril, 16 horas

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 28 de abril, 16 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Club Timbó de Jardín América, jueves 2 de mayo, 22 horas

Club Jardín América vs. Club Mandiyú de Garuhapé, jueves 2 de mayo, 22 horas