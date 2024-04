El luchador Ricardo Báez será operado: "Ya no podía estar más así" | El Territorio

El misionero será sometido mañana a una cirugía por una hernia de disco lumbar que lo condiciona para entrenar y le genera muchísimo dolor. "Después de la operación arrancaré de a poco y estoy seguro que voy a volver más fuerte”, señaló

miércoles 24 de abril de 2024 | 19:51hs.

El luchador misionero Ricardo Báez será operado mañana de la columna ya que tiene una hernia de disco que lo tiene a maltraer por los dolores que le generan y no puede entrenar normalmente.

El brillante deportista de la Tierra Colorada, quien forma parte de la selección argentina hace muchos años, aprovechará que este año merman las competencias internacionales, ya que todo estará abocado a los Juegos Olímpicos de París –del 26 de julio al 11 de agosto-, y se someterá a una operación mañana en un sanatorio posadeño, pero lejos de mostrarse bajonado se lo nota con ganas de atravesar esta etapa de dolor crónico y comenzar nuevamente con un ciclo olímpico apuntando a Los Ángeles 2028.

“Desde el Preolímpico ya no podía estar más así. Intenté hacer rehabilitación, pero cada vez era peor así que mañana me operan”, explicó el misionero.

Tras la cirugía, Ricardo tendrá tres semanas de reposo y tras este período podrá volver de a poco a la actividad física.

“La hernia ya la arrastraba hace un par de años, pero podía seguir entrenando. Ya en este último tiempo la hernia creció, me apretaba los nervios y no tiene tratamiento que me ayude”, señaló.

Es que desde su regreso al país tras el Preolímpico a inicios de marzo en Acapulco, México, el dolor fue muy intenso e incluso previamente a esta importante competencia “estaba a base de calmantes y ya no podía seguir así”, se explayó el Yacaré quien describió que el dolor se extendía a toda la pierna derecha y le generaba pinchazoz el glúteo.

“Y eso que estuve dos meses quieto porque en Acapulco me rompí la costilla en el Preolímpico e igual me sentía con dolor lumbar. Fue muy difícil estar así y competir”, relató.

"Me merezco ir a un Juego Olímpico"

Ricardo logró llegar hasta cuartos de final en el torneo mexicano que otorgaba plazas para París, pero ‘esa maldita costilla’ se lo impidió de igual manera, siente que “fue bueno" lo que hizo y el análisis "es muy positivo”.

Luego agregó que “fue un año corto pero bueno. Ahora después de la operación arrancaré de a poco y estoy seguro que voy a volver más fuerte”.

Ricardo viene de dos ciclos olímpicos -ocho años- en los que está muy cerca de ganarse el honor de ser olímpico, pero nunca se rinde.

“Si bien no clasifiqué, en el Preolímpico me di cuenta de que estoy en nivel alto, físico y mental, y puedo luchar a la par de un cubano o un norteamericano. Así que con seguridad siento que las cosas se van a ir dando porque me lo merezco. En lo deportivo sólo me falta ir a un Juego Olímpico”, resaltó el posadeño que ya tiene en su carrera sudamericanos y panamericanos y sólo le resta ir a la máxima cita del deporte mundial.

"Hay deportistas que muy jóvenes tienen experiencias olímpicas. A mi me está llevando un tiempo, pero con todo lo que pasé lo disfrutaría muchísimo", finalizó esperanzado Ricardo.